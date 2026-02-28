«Жутко и страшно»: российские звезды оказались эпицентре атаки на Эмираты

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 69 0

Артисты и их близкие поделились своими эмоциями в соцсетях.

Российские артисты переживают атаку на Иран — фото

Фото: Instagram*/pashuofficial

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Звезда «Глухаря» Тарасова оказалась в эпицентре атаки Ирана на ОАЭ

Ряд представителей российского шоу-бизнеса оказались за рубежом в момент операции США и Израиля против Ирана. Артисты и их близкие поделились в соцсетях своими эмоциями: одни испытали тревогу, тогда как другие попытались сохранять сравнительное спокойствие.

Пашу медитирует во время взрывов

В своем блоге о происходящем высказался муж певицы Ханны (настоящее имя — Анна Иванова), известный как Пашу. Мужчина вместо с семьей находится в ОАЭ. С утра, невзирая на происходящие, он как обычно отправился на побережье.

В посте он сообщил, что во время взрывов решил немного помедитировать, чтобы справиться с напряжением.

«Пока гремело, чуть помедитировал», — с такой надписью он выложил историю.

Виктория Тарасова беспокоится о закрытии неба

В более драматичной ситуации оказалась актриса Виктория Тарасова, известная по сериалу «Глухарь». Она прилетела в Абу-Даби на день рождения подруги и оказалась в эпицентре событий после того, как Иран нанес ракетные удары.

По словам актрисы, еще утром в аэропорту обстановка оставалась спокойной, однако вскоре зазвучали сирены и в небе появились военные самолеты. Сработала система противовоздушной обороны, были слышны взрывы. При этом, как отметила Тарасова, точной информации о происходящем людям не предоставляли.

Она призналась, что, несмотря на опыт пребывания в горячих точках, испытала сильный страх. В момент объявления ракетной угрозы ей на телефон пришло экстренное уведомление. Актриса сообщила родным, что задерживается, чтобы они не волновались.

По ее словам, самолет в Россию уже готов к вылету, багаж загружен, однако ясности о времени отправления нет. Пассажиры ожидают решения, надеясь на открытие воздушного коридора. Тарасова отметила, что переживает о возможном закрытии неба на несколько дней, как это случалось ранее.

Лера Кудрявцева прилетела в Египет

Певица Лера Кудрявцева эмоционально рассказала в Telegram-канале, что накануне прилетела в Египет. По ее словам, они с близкими следят за новостями по телевизору и с трудом осознают масштаб происходящего.

«Новости *****. Мы вчера ночью прилетели в Египет. Сидим у телевизора, **********», — шокировано отметила исполнительница.

Атака США и Израиля на Иран

Эскалация конфликта началась 28 февраля с серии взрывов в Тегеран и других городах Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране.

В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива назвали агрессией и нарушением суверенитета. По сообщениям иранских СМИ, удары затронули как военные объекты, так и жилые районы в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и объектам США. Взрывы фиксировались также в Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Кувейт. По данным СМИ, США рассматривают возможность дальнейших ударов, а Израиль готовится к затяжному противостоянию. В Тегеране, в свою очередь, предупредили о серьезном ответе на атаки.

