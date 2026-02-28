«Я в Дубае»: певица Нюша вышла на связь на фоне атак Ирана

Певица Нюша назвала обстановку в Дубае стабильной на фоне атак Ирана

Певица Нюша находится в безопасности в Дубай после взрывов в регионе. Об этом артистка сообщила подписчикам в соцсети.

В обращении она заверила поклонников, что с ней и ее детьми все в порядке, и призвала их не волноваться. По словам исполнительницы, она решила записать видео после того, как увидела обеспокоенные комментарии.

«Дорогие мои, я решила записать вам видео, а то читаю, что вы пишите. Не переживайте, я сейчас в Дубае, но все хорошо, и с детками все хорошо. И в общем все хорошо. Так что не переживайте», — отметила звезда.

К тому же певица подчеркнула, что обстановка остается стабильной, и ее семья внимательно следит за развитием событий.

До этого находящиеся в Дубае туристы также отмечали, что, несмотря на несколько прозвучавших взрывов, массовой эвакуации не объявляли, связь и интернет работают в обычном режиме, а жители продолжают выходить на улицы.

До этого, как писал 5-tv.ru, у певицы Нюши появился новый избранник. Пара познакомилась на вечеринке в Дубае у общих знакомых. Они вместе путешествовали по Испании и Франции летом 2025 года, и на фотографиях с дня рождения артистки мужчина также присутствовал.

По словам знакомых знаменитости, отношения пары носят серьезный характер. Оказалось, что певица уже представила возлюбленного родителям и детям.

Атака США и Израиля по Ирану

Эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля с серии взрывов в Тегеране и других городах Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.

Президент США Дональд Трамп подтвердил запуск американской операции «Эпичный гнев», целью которой он назвал уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смену власти в стране.

В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива охарактеризовали как акт агрессии и нарушение суверенитета. По сообщениям иранских СМИ, удары затронули военные и гражданские объекты в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и объектам США. Взрывы также фиксировались в ОАЭ, Бахрейн, Катаре и Кувейте. По данным СМИ, стороны готовятся к дальнейшей эскалации конфликта.

