Была вечеринка: что известно о взрыве в отеле Дубая

Дарья Корзина
В результате обстрела, произошедшего на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке, в городе возникли пробки, а туристы остаются в отелях.

Фото, видео: 5-tv.ru

Война Израиля и Ирана

В момент взрыва в отеле Дубая проходила вечеринка

В Дубае произошел мощный взрыв в одном из самых престижных отелей города. Как сообщила ведущая Пятого канала Юлия Вотинцева, инцидент связан с ракетной атакой, осуществленной из Ирана.

В результате обстрела в районе острова Пальма Джумейра возник пожар, а на месте происшествия начали работать экстренные службы.

На дорогах города образовались сильные пробки, а спецслужбы активно проводят операции по ликвидации последствий атаки.

Согласно информации источников, в момент взрыва в отеле проходила вечеринка.

Инцидент в Дубае произошел на фоне обострения военных действий на Ближнем Востоке, в частности, между Израилем и Ираном. В этот же день армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ударов по территории Ирана, охарактеризовав операцию как «превентивную». Позднее стало известно, что операция была согласована с США и готовилась на протяжении нескольких месяцев.

В ответ на угрозы Ирану, США начали масштабную военную операцию, включая запуск десятков крылатых ракет Tomahawk с военных кораблей и истребителей по иранским объектам.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удар был нанесен в целях обеспечения безопасности страны, в связи с возможными рисками, связанными с ядерной программой Ирана. На фоне военных действий в регионе Иран также атаковал американские военные объекты, включая базы в Бахрейне, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

В ответ на агрессивные действия Ирана Израиль провел массированный авиаудар по иранским военным объектам. Одной из главных целей атаки стал город Шираз. В дополнение к этому, израильские власти объявили мобилизацию 70 тысяч резервистов для усиления обороноспособности.

