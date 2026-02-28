В Иране погибли более 200 человек из-за атаки Израиля и США

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Атаки также затронули 24 провинции страны.

Фото, видео: Reuters/Video Obtained By Reuters; 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

В результате ударов по территории Ирана погибли не менее 201 человека, еще 747 получили ранения. Такие данные привело Иранское общество Красного Полумесяца.

Там же уточнили, что атаки затронули 24 провинции страны.

Атака США и Израиля на Иран

Эскалация конфликта началась 28 февраля с серии взрывов в Тегеране и других иранских городах. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по объектам на территории Ирана. Позднее Израиль объявил о начале операции «Щит Иегуды», подготовленной совместно с США.

Президент США Дональд Трамп подтвердил старт американской операции «Эпичный гнев». По его словам, целью кампании являются уничтожение ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана, а также смена власти в стране.

В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива назвали актом агрессии и нарушением государственного суверенитета. Иранские СМИ сообщали о повреждениях военных и гражданских объектов в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и объектам США. Взрывы также фиксировались в ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Кувейте. По сообщениям СМИ, США не исключают дальнейших атак, а Израиль готовится к продолжительной военной кампании, в то время как Тегеран предупреждает о жестком ответе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

