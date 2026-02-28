Футболистки сборной России играют в ОАЭ под свист иранских ракет

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 14 0

Товарищеский матч с Танзанией проходит сегодня в Шардже.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

РФС: российские футболистки играют в ОАЭ, несмотря на атаку Ирана

Несмотря на военный конфликт на Ближнем Востоке, женская сборная России по футболу принимает участие в товарищеском матче с Танзанией в Шардже. Видеокадрами с футбольного поля с 5-tv.ru поделился Российский футбольный союз (РФС). 

Пока в небе пролетают беспилотники и ракеты, спортсменки сохраняют спокойствие и сосредоточены исключительно на игре. 

В пресс-службе РФС подтвердили, что тренировочный процесс шел строго по графику. 

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля. Израиль нанес серию «превентивных ударов» по Ирану в рамках операции «Щит Иегуды». США поддержали атаку, запустив десятки крылатых ракет Tomahawk с кораблей и истребителей. Президент Дональд Трамп назвал американскую операцию «Эпичный гнев» необходимой мерой для ликвидации ядерной угрозы со стороны Тегерана. 

Иран не остался в долгу и атаковал американские военные объекты и израильские города. Под удар попали Бахрейн, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, где как раз и находится женская сборная России по футболу. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мощный взрыв прогремел в Дубае в районе острова Пальм Джумейра. После инцидента на месте возник пожар.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 

Тема:
Война в Иране
