Футболистки сборной России играют в ОАЭ под свист иранских ракет

Товарищеский матч с Танзанией проходит сегодня в Шардже.
Фото, видео: 5-tv.ru
РФС: российские футболистки играют в ОАЭ, несмотря на атаку Ирана
Несмотря на военный конфликт на Ближнем Востоке, женская сборная России по футболу принимает участие в товарищеском матче с Танзанией в Шардже. Видеокадрами с футбольного поля с 5-tv.ru поделился Российский футбольный союз (РФС).
Пока в небе пролетают беспилотники и ракеты, спортсменки сохраняют спокойствие и сосредоточены исключительно на игре.
В пресс-службе РФС подтвердили, что тренировочный процесс шел строго по графику.
Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля. Израиль нанес серию «превентивных ударов» по Ирану в рамках операции «Щит Иегуды». США поддержали атаку, запустив десятки крылатых ракет Tomahawk с кораблей и истребителей. Президент Дональд Трамп назвал американскую операцию «Эпичный гнев» необходимой мерой для ликвидации ядерной угрозы со стороны Тегерана.
Иран не остался в долгу и атаковал американские военные объекты и израильские города. Под удар попали Бахрейн, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, где как раз и находится женская сборная России по футболу.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что мощный взрыв прогремел в Дубае в районе острова Пальм Джумейра. После инцидента на месте возник пожар.
