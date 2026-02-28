Пожар произошел возле отеля в ОАЭ после взрыва

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 69 0

В районе происшествия находились в том числе российские туристы.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Мощный взрыв прогремел в Дубае в районе острова Пальм Джумейра. Кадры с места событий публикует 5-tv.ru.

По данным источников, удар пришелся по зданию одного из отелей. После инцидента на месте возник пожар. Очевидцы сообщили о густом дыме и открытом пламени.

Свидетели рассказали, что взрыв был настолько сильным, что его было отчетливо слышно на значительном расстоянии.

«Был сильный взрыв, слышно было очень сильно», — сказал собеседник 5-tv.ru.

При этом, по предварительной информации, среди постояльцев паники нет. Сообщений о пострадавших к настоящему моменту не поступало.

Известно, что в районе происшествия находились в том числе российские туристы. Отдыхающие несколько часов назад публиковали кадры спокойной обстановки с пляжей и территории гостиницы.

Одновременно над Дубаем вновь активизировали систему противовоздушной обороны. В небе замечали ракеты Ирана. Информация о причинах случившегося не уточнялась.

Ранее, писал 5-tv.ru, работу аэропортов Дубая приостановили на неопределенный срок из-за обострения боевых действий между Израилем, США и Ираном. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась утром 28 февраля, когда Израиль провел превентивный авиаудар по объектам в Иране.

Тема:
Война в Иране
