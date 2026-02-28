Пентагон: военные США отразили сотни ударов ракет и дронов

Американским объектам в Иране был нанесен минимальный ущерб.
Фото, видео: Reuters/Ronen Zvulun; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Военные США отразили сотни ракетных и дроновых атак, направленных против американских объектов в Иране. Об этом сообщил Пентагон.
На американских базах был зафиксирован минимальный ущерб.
Основными целями ударов стали командные пункты Корпуса стражей исламской революции (КСИР), системы ПВО и военные аэродромы.
Эти удары стали частью широкомасштабной военной кампании, которая началась после нанесенных 28 февраля израильской армией превентивных ударов по иранским военным объектам в рамках операции «Щит Иегуды». По данным израильских властей, подготовка операции велась совместно с США на протяжении нескольких месяцев.
Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил начало новой кампании под названием «Эпичный гнев», целью которой является уничтожение ядерных и ракетных объектов Ирана.
Иран отреагировал на действия Израиля и США, осудив их за нарушение территориальной целостности и утверждая, что удары затронули, в том числе, жилые районы. Вслед за этим в Иране был зафиксирован ряд взрывов в таких городах, как Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.
В ответ на действия противников Иран сообщил о начале контрмер, которые включают удары по израильским городам и американским военным базам. В ходе конфликта сообщения о взрывах поступили также из Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Катара и Кувейта.
В Ормузском проливе, стратегически важном для международных поставок нефти, движение нефтяных танкеров почти полностью приостановлено.
Кроме того, в Иране был практически полностью отключен интернет. Уровень подключения к сети упал до 4%.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 28 февр
- Футболистки сборной России играют в ОАЭ под свист иранских ракет
- 28 февр
- Трагедия в школах Ирана: почти 90 подростков погибли при обстрелах ракетами
- 28 февр
- На западе Тегерана произошел мощный взрыв
- 28 февр
- Иран выпустил около 1,2 тысячи ракет в ответ на удары по его территории
- 28 февр
- «Никогда не было так»: туристка об обстановке в Дубае после ударов Ирана
- 28 февр
- «Жутко и страшно»: российские звезды оказались эпицентре атаки на Эмираты
- 28 февр
- США и Израиль начали военную операцию против Ирана: хронология событий
- 28 февр
- В результате атаки беспилотника на аэропорт Кувейта пострадали 12 человек
- 28 февр
- В Иране погибли более 200 человек из-за атаки Израиля и США
- 28 февр
- Пять дней — и конец? Политолог оценил, сколько продлится атака на Иран
Читайте также
43%
Нашли ошибку?