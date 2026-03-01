В США раскрыли, сколько будут продолжаться атаки на Иран

План операции включает в себя крупномасштабную бомбардировочную кампанию.
Фото, видео: Reuters/Nathan Howard; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
США и Израиль планируют бомбить Иран минимум пять дней
Совместная военная кампания США и Израиля против Ирана будет продолжаться не менее пяти дней. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.
По словам источника, план операции включает в себя крупномасштабную бомбардировочную кампанию.
Эскалация конфликта началась 28 февраля, когда армия обороны Израиля нанесла серию ракетных ударов по иранским военным объектам в рамках операции «Щит Иегуды». По словам израильских властей, подготовка операции велась в тесном сотрудничестве с США в течение нескольких месяцев. Основной целью ударов было уничтожение объектов, связанных с иранской военной инфраструктурой, включая базы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), системы ПВО и аэродромы. Израиль также уточнил, что данные меры были приняты в ответ на угрозу, исходящую от Ирана.
Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало своей военной операции под кодовым названием «Эпичный гнев», целью которой является уничтожение иранских ядерных и ракетных программ.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 1 мар
- Аэропорт Дубая поврежден при атаке Ирана
- 1 мар
- Люди оказались «в западне» в аэропортах на фоне ситуации на Ближнем Востоке
- 1 мар
- Иранское агентство опровергло сообщения о гибели Хаменеи
- 1 мар
- Ближний Восток в огне: что известно о жертвах в Иране, Израиле и ОАЭ
- 28 февр
- Полиция оцепила башню Трампа на фоне конфликта США и Израиля с Ираном
- 28 февр
- «Безумие!» — девушка Дурова оказалась в эпицентре иранской атаки на Дубай
- 28 февр
- США и Израиль атаковали Иран — последние новости к этому часу
- 28 февр
- Захарова указала на роль Европы в атаке на Иран: «В своих интересах»
- 28 февр
- «Это все ужасно!» — эскалация на Ближнем Востоке коснулась Ольги Бузовой
- 28 февр
- «Есть признаки»: Нетаньяху заявил о возможной гибели Али Хаменеи
Читайте также
43%
Нашли ошибку?