В США раскрыли, сколько будут продолжаться атаки на Иран

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 37 0

План операции включает в себя крупномасштабную бомбардировочную кампанию.

Фото, видео: Reuters/Nathan Howard; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

США и Израиль планируют бомбить Иран минимум пять дней

Совместная военная кампания США и Израиля против Ирана будет продолжаться не менее пяти дней. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.

По словам источника, план операции включает в себя крупномасштабную бомбардировочную кампанию.

Эскалация конфликта началась 28 февраля, когда армия обороны Израиля нанесла серию ракетных ударов по иранским военным объектам в рамках операции «Щит Иегуды». По словам израильских властей, подготовка операции велась в тесном сотрудничестве с США в течение нескольких месяцев. Основной целью ударов было уничтожение объектов, связанных с иранской военной инфраструктурой, включая базы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), системы ПВО и аэродромы. Израиль также уточнил, что данные меры были приняты в ответ на угрозу, исходящую от Ирана.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало своей военной операции под кодовым названием «Эпичный гнев», целью которой является уничтожение иранских ядерных и ракетных программ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
1 мар
Аэропорт Дубая поврежден при атаке Ирана
1 мар
Люди оказались «в западне» в аэропортах на фоне ситуации на Ближнем Востоке
1 мар
Иранское агентство опровергло сообщения о гибели Хаменеи
1 мар
Ближний Восток в огне: что известно о жертвах в Иране, Израиле и ОАЭ
28 февр
Полиция оцепила башню Трампа на фоне конфликта США и Израиля с Ираном
28 февр
«Безумие!» — девушка Дурова оказалась в эпицентре иранской атаки на Дубай
28 февр
США и Израиль атаковали Иран — последние новости к этому часу
28 февр
Захарова указала на роль Европы в атаке на Иран: «В своих интересах»
28 февр
«Это все ужасно!» — эскалация на Ближнем Востоке коснулась Ольги Бузовой
28 февр
«Есть признаки»: Нетаньяху заявил о возможной гибели Али Хаменеи
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

Последние новости

0:47
Аэропорт Дубая поврежден при атаке Ирана
0:33
Люди оказались «в западне» в аэропортах на фоне ситуации на Ближнем Востоке
0:30
В США раскрыли, сколько будут продолжаться атаки на Иран
0:15
Иранское агентство опровергло сообщения о гибели Хаменеи
0:07
Ближний Восток в огне: что известно о жертвах в Иране, Израиле и ОАЭ
23:59
Полиция оцепила башню Трампа на фоне конфликта США и Израиля с Ираном

Сейчас читают

США и Израиль начали военную операцию против Ирана: хронология событий
Пожар произошел возле отеля в ОАЭ после взрыва
В эпицентре хаоса на Ближнем Востоке: что происходит с российскими туристами
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео