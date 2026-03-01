В США раскрыли, сколько будут продолжаться атаки на Иран

США и Израиль планируют бомбить Иран минимум пять дней

Совместная военная кампания США и Израиля против Ирана будет продолжаться не менее пяти дней. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.

По словам источника, план операции включает в себя крупномасштабную бомбардировочную кампанию.

Эскалация конфликта началась 28 февраля, когда армия обороны Израиля нанесла серию ракетных ударов по иранским военным объектам в рамках операции «Щит Иегуды». По словам израильских властей, подготовка операции велась в тесном сотрудничестве с США в течение нескольких месяцев. Основной целью ударов было уничтожение объектов, связанных с иранской военной инфраструктурой, включая базы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), системы ПВО и аэродромы. Израиль также уточнил, что данные меры были приняты в ответ на угрозу, исходящую от Ирана.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало своей военной операции под кодовым названием «Эпичный гнев», целью которой является уничтожение иранских ядерных и ракетных программ.

