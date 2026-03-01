В зоне конфликта на Ближнем Востоке находятся 31 судно под российским флагом

В зоне конфликта на Ближнем Востоке находится 31 судно под российским флагом. Об этом заявило Министерство транспорта России.

Из этого числа пять судов находятся в Персидском заливе, два — в Средиземном море, в районе Израиля, и 24 судна — в Каспийском море. В связи с этим российские власти предупредили судовладельцев о возможных рисках при следовании в порты Ирана.

Кроме того, в Минтрансе подтвердили установление связи с Ситуационно-кризисным центром Министерства иностранных дел России для координации всех вопросов. Ведется работа с судами, находящимися в Ормузском проливе, а также в районах Персидского и Оманского заливов.

По последним данным, движение нефтяных танкеров в Ормузском проливе, важнейшем морском маршруте для транспортировки нефти, практически полностью приостановлено. Ситуация в проливе серьезно осложнена вследствие роста военной напряженности в регионе.

Ранее несколько европейских государств рекомендовали своим судовладельцам воздержаться от прохода через Ормузский пролив, а наблюдения показали, что концентрация судов в этом районе снизилась до минимального уровня.

Война Ирана и Израиля

Эскалация конфликта в регионе началась 28 февраля, когда в Иране прогремели несколько взрывов в Тегеране и других городах страны. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о проведении Израильской армии превентивных ударов по ряду иранских объектов в рамках операции «Щит Иегуды». По информации израильских властей, подготовка к операции велась совместно с США в течение нескольких месяцев.

В ответ на эти действия, президент США Дональд Трамп объявил о запуске масштабной кампании под названием «Эпичный гнев», целью которой является уничтожение ядерной и ракетной программы Ирана. В ответ на удары со стороны Израиля и США, Иран заявил о начале ответных военных действий, которые включают удары по израильским городам и американским военным базам на Ближнем Востоке.

