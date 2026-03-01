В зоне конфликта на Ближнем Востоке находятся 31 судно под российским флагом

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 51 0

Минтранс РФ сообщил о рисках для российских судов в зоне Персидского залива и Средиземного моря.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Johan Nilsson / TT; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

В зоне конфликта на Ближнем Востоке находится 31 судно под российским флагом. Об этом заявило Министерство транспорта России.

Из этого числа пять судов находятся в Персидском заливе, два — в Средиземном море, в районе Израиля, и 24 судна — в Каспийском море. В связи с этим российские власти предупредили судовладельцев о возможных рисках при следовании в порты Ирана.

Кроме того, в Минтрансе подтвердили установление связи с Ситуационно-кризисным центром Министерства иностранных дел России для координации всех вопросов. Ведется работа с судами, находящимися в Ормузском проливе, а также в районах Персидского и Оманского заливов.

По последним данным, движение нефтяных танкеров в Ормузском проливе, важнейшем морском маршруте для транспортировки нефти, практически полностью приостановлено. Ситуация в проливе серьезно осложнена вследствие роста военной напряженности в регионе.

Ранее несколько европейских государств рекомендовали своим судовладельцам воздержаться от прохода через Ормузский пролив, а наблюдения показали, что концентрация судов в этом районе снизилась до минимального уровня.

Война Ирана и Израиля

Эскалация конфликта в регионе началась 28 февраля, когда в Иране прогремели несколько взрывов в Тегеране и других городах страны. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о проведении Израильской армии превентивных ударов по ряду иранских объектов в рамках операции «Щит Иегуды». По информации израильских властей, подготовка к операции велась совместно с США в течение нескольких месяцев.

В ответ на эти действия, президент США Дональд Трамп объявил о запуске масштабной кампании под названием «Эпичный гнев», целью которой является уничтожение ядерной и ракетной программы Ирана. В ответ на удары со стороны Израиля и США, Иран заявил о начале ответных военных действий, которые включают удары по израильским городам и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
1 мар
При атаке на аэропорт Абу-Даби пострадали семь человек, один погиб
1 мар
Трамп: США уже знают имя нового лидера Ирана
1 мар
От ученика Хомейни и революционера до верховного лидера Ирана: чем известен Али Хаменеи
1 мар
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
1 мар
«Может вмешаться куда угодно»: геоаналитик назвал скрытую цель атаки США на Иран
1 мар
БПЛА и ракеты: атаки Ирана на объекты в ОАЭ и Бахрейне попали на видео
1 мар
Небензя назвал операции США и Израиля против Ирана безответственным шагом
1 мар
Знаменитый отель Burj Al Arab в Дубае поврежден и горит после атаки Ирана
1 мар
Аэропорт Дубая поврежден при атаке Ирана
1 мар
Люди оказались «в западне» в аэропортах на фоне ситуации на Ближнем Востоке
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

Последние новости

2:26
При атаке на аэропорт Абу-Даби пострадали семь человек, один погиб
2:07
Власти Дубая рассказали, есть ли пострадавшие при атаке на Burj Al Arab
1:55
Трамп: США уже знают имя нового лидера Ирана
1:44
От ученика Хомейни и революционера до верховного лидера Ирана: чем известен Али Хаменеи
1:42
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
1:38
«Может вмешаться куда угодно»: геоаналитик назвал скрытую цель атаки США на Иран

Сейчас читают

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
США и Израиль начали военную операцию против Ирана: хронология событий
Пожар произошел возле отеля в ОАЭ после взрыва
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео