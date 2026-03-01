Люди оказались «в западне» в аэропортах на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Пассажиры не могут вылететь из-за обострения конфликта США и Ирана.
Фото, видео: Reuters/Navesh Chitrakar; 5-tv.ru
Люди оказались «в западне» в аэропортах на фоне обострения конфликта США и Ирана. Кадры из Санкт-Петербурга и Дубая смотрите в материалах 5-tv.ru.
Известно, рейсы из Дубая в Пулково на 22:40 и на 23:25 отменены. Представители авиакомпании Emirates не рекомендуют приобретать билеты на 1 марта, так как вероятность вылета очень маленькая, а отмены у них нет.
Также в Пулково заметно сократилось количество пассажиров, людей у стоек регистрации мало. В международном аэропорте Дубая после отмены рейса FZ983 в Казань люди с вещами часами сидят в ожидании заселения в отели.
«Пассажиров рейса FZ983 Дубай Казань из их отелей развезли в отель Millenium Al Barsha. Уже три часа сидим в ожидании заселения. Просто на чемоданах сидим, в этот отель нас не хотят заселять, в другие тоже. Видимо всю ночь так просидим. Представитель турагентства вообще пропал», — рассказал пассажир рейса по имени Александр.
Объединенные Арабские Эмираты находятся в эпицентре конфликта на Ближнем Востоке после того, как Иран нанес ответные удары по американской авиабазе в Абу-Даби. Под обстрел попали также гражданские объекты.
Все началось с серии взрывов 28 февраля в Тегеране и других городах Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.
Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране.
В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и объектам США. Взрывы фиксировались также в Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Кувейт.
Ранее 5-tv.ru писал, что известно о жертвах в Иране, Израиле и ОАЭ.
