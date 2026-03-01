Точка невозврата: Иран ответил мощной атакой по соседям на действия США и Израиля

Обострение конфликта на Ближнем Востоке может расшириться еще на три страны

То, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, определит будущее геополитики на годы вперёд. Америка вместе с Израилем начали крупномасштабную военную операцию против Ирана. Цель — и впервые это не скрывается — свержение власти в Исламской Республике. Ракеты готовят почву для протеста улиц.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в вечернем обращении заявил, что убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Точнее, он сказал: на гибель аятоллы указывает множество признаков. Тегеран не подтверждает.

В общем, Трамп пошёл ва-банк. Он публично призвал иранцев «взять власть в свои руки», а от местных силовиков требует, чтобы они сложили оружие и не сопротивлялись. Считает, что этим он защищает свой американский народ.

Но Иран выдержал первый налёт и… ответил. И масштаб ответа беспрецедентный. Тегеран наносит удары по американским базам по всему Персидскому заливу. И такое мы видим впервые. Взрывы гремят в Катаре, Кувейте, Объединённых Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Бахрейне.

В Иране заявили: все американские военные базы в регионе отныне — законные цели. И это, как мы видим, не привычная для Ближнего Востока риторика. Это руководство к действию. На дипломатическом языке это называется — региональная война.

Президент России по видеосвязи провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Обсуждалась ситуация вокруг Ирана. Намечены экстренные заседания Совета Безопасности ООН и МАГАТЭ — Международного агентства по атомной энергии.

В МИД России действия США и Израиля назвали заранее спланированной агрессией, которая погружает регион в «пучину неконтролируемой эскалации».

Пока из последствий — фактически над всем Ближним Востоком закрыто небо. И судя по заявленным сторонами конфликта целям, это может быть надолго. Кирилл Ольков следит за обстановкой.

Секунды до точки невозврата. Американские томагавки, запущенные то ли Израилем, то ли самими штатами то ли сразу обоими летят на Тегеран. Перехваты были, но в большинстве случаев своих целей они достигли.

Израиль поднял в воздух более 200 самолетов — это самый масштабный в истории их ВВС боевой вылет. Ракеты бьют туда, где принимаются решения. Попадания в здания парламента, Верховного Суда, министерство обороны, президентский дворец и резиденцию Верховного лидера аятоллы Хаменеи — она, судя по снимкам со спутников полностью разрушена.

«Это был неспровоцированный и ничем не оправданный акт агрессии, и мы защищаемся. Ранее мы предупреждали, что любой акт агрессии против Ирана охватит весь регион», — прокомментировал пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Бакаи.

Сирены воюют по всему городу. На улицах паника, крики. Иранский Совбез закрывает небо. Оповещения летят по всем каналам связи. Страна переходит на особый режим. Весь Тегеран — одна сплошная зона поражения.

«Высший совет национальной безопасности Ирана призывает население держаться подальше от Тегерана и других мест, подвергающихся ракетным атакам со стороны Израиля и США», — передает местное телевидение заявление иранского Совета безопасности.

Кроме Тегерана ударам подверглись и другие крупные города. Кум, Тембриз, Исхафан, где находится центр по обогащению урана, который США, якобы, стерли в пыль еще в прошлом июне. А теперь зачем-то бьют снова. Вероломство, говорят в Тегеране, ведь еще вчера Трамп говорил про дипломатию.

«Мы еще не приняли окончательного решения по Ирану. Нас не совсем устраивает, как они ведут переговоры. Но ядерное оружие у них быть не должно», — заявил на днях президент США Дональд Трамп.

А сегодня призывает оппозицию свергать режим! Вместе со своим союзником.

«Члены Корпуса стражей исламской революции, вооруженные силы и все члены полиции, я говорю вам сегодня вечером, что вы должны сложить оружие и получить полную неприкосновенность, или, в качестве альтернативы, столкнуться с неминуемой смертью», — ввел более жесткую риторику президент США Дональд Трамп.

«Наши совместные действия создадут условия для того, чтобы мужественный народ Ирана смог взять свою судьбу в собственные руки», — добавил в своем выступлении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Из чулана достают наследника последнего шаха, который живет в Штатах и который подхватывает американского президента.

«Помощь, которую президент Соединённых Штатов обещал мужественному народу Ирана, теперь прибыла. Это гуманитарное вмешательство, и его целью является Исламская Республика, её репрессивный аппарат и машина убийств, а не великая страна и народ Ирана», — говорит наследный принц Ирана Реза Пехлеви.

Иранский город Минаб. Юг страны. Школа для девочек, по которой прицельно ударила израильская ракета. Дети оказались под завалами. Сначала говорили о пяти погибших. Потом о 24-х. Сейчас называют больше 160-ти. Точных данных нет. Потому что спасатели до сих пор разбирают завалы.

Цахал о потерях среди гражданских молчит. Тегеран говорит более 200 человек. Израиль рапортует — ликвидированы командиры корпуса стражей исламской революции (КСИР), уничтожен глава вооруженных сил Ирана. Но подтверждений нет. Тегеран призывает не верить фейкам… Руководство живо. Вместе с горячей войной — вовсю идет информационная.

Разбит промышленный кластер на юге. Газовое месторождение «Южный Парс» — в огне. Операция, заявляют в Израиле, рассчитана на четыре дня. Почерк — тот же что в Газе.

«Это не была превентивная операция — это была прямая агрессия, ничем не вызванная. Иран не предпринимал никаких шагов в отношении Израиля и не собирался предпринимать», — отметил член правления центра ближневосточный исследований Кирилл Семенов.

Иран ответил: прицельно и жестко. Пока американские томагавки долетали до Тегерана. Иранские ракеты уже пошли на взлет. Нацелившись на тех, кто ударил первым.

Север и центр Израиля разом накрыло ударной волной. Власти уверяют: большинство ракет сбито. Но осколки упали на Хайфу и на Тель-Авив.

А дальше ракеты и «шахеды» полетели к тем, кто поддерживал удары по Ирану — 14 американским военным базам на Ближнем Востоке. Их Иран считает вполне законной целью. Абу-Даби, ОАЭ, ракеты пролетают прямо под небоскребами.

Бахрейн. Американская военно-морская база Пятого флота. «Шахед» заходит на цель. По данным КСИР, поврежден один из кораблей. Американцы молчат. Но дым над базой видно за километры.

Иран отвечает на эскалацию точечно. Только по военным объектам. Катар. Авиабаза Аль-Удейд — крупнейший форпост США в регионе. Иранские ракеты ударили и сюда.

Это был беспрецедентный разовый удар по такому количеству американских военных объектов на Ближнем Востоке. При этом все эти страны: Катар, Кувейт, Эмираты, Саудовская Аравия готовились к атаке. Но иранские ракеты все равно просачивались сквозь «Железные купола» и Patriot.

«На этих базах находятся системы ПВО. Если он сможет погасить эти системы, то будет открыто небо для нанесения ударов по Израилю», — проанализировал политолог из Израиля Саймон Ципис.

И видимо это еще не финал. Председатель комитета нацбезопасности парламента Ирана выложил карту. На ней Турция, Сирия, Оман. Там тоже много американских баз. Очевидно будут бить и по Израилю. Но простым иранцам в Минабе, которые сейчас разбирают завалы школы, уже не важно, кто именно нажал на спусковой крючок, который накалил противостояние до неизвестных ранее пределов.

