В Иране раскрыли правду: когда погиб Али Хаменеи

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 98 0

В момент гибели он исполнял свои служебные обязанности.

Когда погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Supreme Leader'S Office

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Али Хаменеи погиб в субботу утром в результате удара по его резиденции

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в субботу утром в результате авиаудара по его резиденции. Об этом сообщает иранское гостелевидение.

«В момент гибели он исполнял свои служебные обязанности и находился на своем рабочем месте», — сообщает местное телевидение.

Как отмечает новостное агентство Fars, СМИ не раз распространяли заявления о том, что якобы из соображений безопасности Хаменеи прячется в хорошо охраняемом месте.

«Убийство его на рабочем месте вновь опровергло эти утверждения и психологическую войну врага, показав, что он всегда находился среди народа и на посту», — говорится в сообщении.

Атака США и Израиля на Иран

Эскалация конфликта началась 28 февраля с серии взрывов в Тегеран и других городах Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране.

В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива назвали агрессией и нарушением суверенитета. По сообщениям иранских СМИ, удары затронули как военные объекты, так и жилые районы в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и объектам США. Взрывы фиксировались также в Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне, Катаре и Кувейте.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Иране пообещали ответить на убийство верховного лидера Али Хаменеи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
1 мар
Количество пострадавших в Израиле после атаки Ирана выросло до 121
1 мар
Восемь человек пострадали в Катаре в результате падения обломков ракет
1 мар
В Иране пообещали ответить на убийство верховного лидера Али Хаменеи
1 мар
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
1 мар
Правительство Ирана объявило 40 дней траура из-за смерти Али Хаменеи
1 мар
От ученика Хомейни и революционера до верховного лидера Ирана: чем известен Али Хаменеи
1 мар
Иранский верховный лидер Хаменеи погиб в результате атаки США и Израиля
1 мар
Небо Дубая: отмена рейсов нарушила туристический бизнес во всем мире
1 мар
В Иране подтвердили гибель четырех членов семьи Али Хаменеи
1 мар
Международный аэропорт Бахрейна атаковал беспилотник Ирана
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

Последние новости

5:39
Количество пострадавших в Израиле после атаки Ирана выросло до 121
5:33
Какой будет стоимость нефти Brent 2 марта на фоне конфликта между США и Ираном
5:25
Восемь человек пострадали в Катаре в результате падения обломков ракет
5:18
У Киева закончились резервы: в Донбассе готовятся отвоевать оставшуюся часть территорий
5:09
В Иране раскрыли правду: когда погиб Али Хаменеи
5:07
Игры на грани фола: Европа готова передать Украине компоненты ядерной бомбы

Сейчас читают

Воздушное пространство закрыто, рейсы отменены: что делать застрявшим в ОАЭ российским туристам
В Москве стартовал чемпионат России по художественной гимнастике
Небо Дубая: отмена рейсов нарушила туристический бизнес во всем мире
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео