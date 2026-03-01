В Иране раскрыли правду: когда погиб Али Хаменеи
В момент гибели он исполнял свои служебные обязанности.
Фото: www.globallookpress.com/Iranian Supreme Leader'S Office
Али Хаменеи погиб в субботу утром в результате удара по его резиденции
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в субботу утром в результате авиаудара по его резиденции. Об этом сообщает иранское гостелевидение.
«В момент гибели он исполнял свои служебные обязанности и находился на своем рабочем месте», — сообщает местное телевидение.
Как отмечает новостное агентство Fars, СМИ не раз распространяли заявления о том, что якобы из соображений безопасности Хаменеи прячется в хорошо охраняемом месте.
«Убийство его на рабочем месте вновь опровергло эти утверждения и психологическую войну врага, показав, что он всегда находился среди народа и на посту», — говорится в сообщении.
Атака США и Израиля на Иран
Эскалация конфликта началась 28 февраля с серии взрывов в Тегеран и других городах Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.
Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране.
В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива назвали агрессией и нарушением суверенитета. По сообщениям иранских СМИ, удары затронули как военные объекты, так и жилые районы в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.
В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и объектам США. Взрывы фиксировались также в Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне, Катаре и Кувейте.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Иране пообещали ответить на убийство верховного лидера Али Хаменеи.
