КСИР заявил о начале «самой мощной» атаки на Израиль и базы США в регионе

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 233 0

Несколько взрывов прогремело в Кувейте и ОАЭ.

С чего началась военная операция Ирана против США и Израиля

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Army Office

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана Смерть Али Хаменеи

Иран начал масштабную наступательную операцию против США и Израиля

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале «самой мощной» атаки на Израиль и базы США в регионе, сообщает Al Hadath. Несколько взрывов прогремело в Кувейте и ОАЭ, сообщил телеканал Al Mayadeen.

Иран нанес удары более чем по 20 базам США в регионе, зданию командования армии Израиля и оборонному комплексу в Тель-Авиве, следует из заявления КСИР.

Сирены воздушной тревоги звучат в Аммане и других городах Иордании, сообщил телеканал Al Jazeera.

Ранее в организации элитных иранских военных отметили, что наступление будет направлено на оккупированные противником территории, а также американские базы.

Как выразились представители Корпуса, «рука мести иранского народа» не позволит убийцам верховного лидера Али Хаменеи уйти безнаказанными. Аятолла погиб рано утром 28 февраля в результате авиаудара по его резиденции.

Эскалация конфликта в Иране началась 28 февраля с серии взрывов в Тегеране и других городах исламской республики. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что вооруженные силы еврейского государства (ЦАХАЛ) нанесли превентивные удары по иранским объектам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
1 мар
«Ночью было громко, много взрывов»: моряки показали обстановку в Дубае
1 мар
Число погибших при атаке на школу для девочек в Иране выросло до 148
1 мар
Военная операция США и Израиля против Ирана — главное к утру
1 мар
«Трамп заплатит. Месть грядет!» — ведущая заплакала, объявляя о смерти Хаменеи
1 мар
Стало известно, кто будет руководить Ираном после гибели Али Хаменеи
1 мар
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
1 мар
Иранская ракета ударила по Тель-Авиву: момент попал в прямой эфир
1 мар
В КСИР заявили о подготовке «самой мощной наступательной операции» в истории Ирана
1 мар
Глава Пентагона Пит Хегсет сравнил Иран с раковой опухолью
1 мар
Количество пострадавших в Израиле после атаки Ирана выросло до 121
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

8:41
«Ночью было громко, много взрывов»: моряки показали обстановку в Дубае
8:19
Число погибших при атаке на школу для девочек в Иране выросло до 148
8:16
Новые правила авиаперелетов: ручная кладь, задержка рейсов и скидки на детские билеты
8:10
Что пить весной: эти витамины вернут силы, иммунитет и хорошее настроение после зимы
7:57
КСИР заявил о начале «самой мощной» атаки на Израиль и базы США в регионе
7:41
Военная операция США и Израиля против Ирана — главное к утру

Сейчас читают

Воздушное пространство закрыто, рейсы отменены: что делать застрявшим в ОАЭ российским туристам
Политический шантаж: Спрятавшийся в бункере Зеленский подгадил двум своим соседям
Небо Дубая: отмена рейсов нарушила туристический бизнес во всем мире
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео