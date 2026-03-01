В АТОР заявили о расселении всех российских туристов в ОАЭ в отелях

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 74 0

Обстановка у аэропорта Дубая остается напряженной.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

Всех туристов из России в Дубае расселили. Об этом 5-tv.ru рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Как отметила руководитель АТОР, вылететь сейчас невозможно, так как воздушное пространство перекрыто из-за боевых действий. Пока единственная помощь — разместить людей с максимальной безопасностью.

«Больше туроператоры вряд ли смогут сделать», — добавила Ломидзе.

Точно количество граждан РФ, которые находятся в Эмиратах, пока не подсчитали. По более ранним данным АТОР, предварительно в стране сейчас около 50 000 туристов из России. Авиакомпания «Аэрофлот» вынужденно отменила все рейсы в/из Дубая и Абу-Даби. Представители авиакомпании Emirates отмечали, что вероятность вылета из страны 1 марта очень маленькая.

Боевые действия на Ближнем Востоке начались 28 февраля с атаки Израиля на Иран, к которой почти сразу подключились США. Конфликт затронул Катар, Кувейт, и другие страны региона. 

Еще больше новостей — у пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
1 мар
В Тегеране погиб один из командующих Министерства разведки Ирана
1 мар
«Ночью было громко, много взрывов»: моряки показали обстановку в Дубае
1 мар
Число погибших при атаке на школу для девочек в Иране выросло до 148
1 мар
КСИР заявил о начале «самой мощной» атаки на Израиль и базы США в регионе
1 мар
Военная операция США и Израиля против Ирана — главное к утру
1 мар
«Трамп заплатит. Месть грядет!» — ведущая заплакала, объявляя о смерти Хаменеи
1 мар
Стало известно, кто будет руководить Ираном после гибели Али Хаменеи
1 мар
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
1 мар
Иранская ракета ударила по Тель-Авиву: момент попал в прямой эфир
1 мар
В КСИР заявили о подготовке «самой мощной наступательной операции» в истории Ирана
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

10:16
Гимнастки «Небесной грации» взяли золото на чемпионате России
10:08
Женщина погибла в ходе атаки ВСУ в Брянской области
10:02
В АТОР заявили о расселении всех российских туристов в ОАЭ в отелях
10:00
Телевизор как инструмент гипноза: раскрыты методы контроля сознания
9:51
«Неугомонный человек»: Волочкова вернулась к тренировкам вопреки запретам медиков
9:37
В Тегеране погиб один из командующих Министерства разведки Ирана

Сейчас читают

Воздушное пространство закрыто, рейсы отменены: что делать застрявшим в ОАЭ российским туристам
Политический шантаж: Спрятавшийся в бункере Зеленский подгадил двум своим соседям
Небо Дубая: отмена рейсов нарушила туристический бизнес во всем мире
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео