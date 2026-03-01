В АТОР заявили о расселении всех российских туристов в ОАЭ в отелях
Обстановка у аэропорта Дубая остается напряженной.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Всех туристов из России в Дубае расселили. Об этом 5-tv.ru рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Как отметила руководитель АТОР, вылететь сейчас невозможно, так как воздушное пространство перекрыто из-за боевых действий. Пока единственная помощь — разместить людей с максимальной безопасностью.
«Больше туроператоры вряд ли смогут сделать», — добавила Ломидзе.
Точно количество граждан РФ, которые находятся в Эмиратах, пока не подсчитали. По более ранним данным АТОР, предварительно в стране сейчас около 50 000 туристов из России. Авиакомпания «Аэрофлот» вынужденно отменила все рейсы в/из Дубая и Абу-Даби. Представители авиакомпании Emirates отмечали, что вероятность вылета из страны 1 марта очень маленькая.
Боевые действия на Ближнем Востоке начались 28 февраля с атаки Израиля на Иран, к которой почти сразу подключились США. Конфликт затронул Катар, Кувейт, и другие страны региона.
