В Иране подтвердили гибель командующего КСИР и назвали его преемника

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 600 0

Также сообщается о смерти секретаря Совета по обороне страны.

Фото, видео: Reuters/Majid Asgaripour; 5-tv.ru

Тема:
Война Израиля и Ирана Война в Иране

Корпус стражей исламской революции Ирана потерял своего командующего Мохаммада Пакпура в ходе военной операции США и Израиля. Его преемником назначен Ахмад Вахиди. Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA.

Вместе с Пакпуром в результате ударов погиб секретарь Совета по обороне страны адмирал Али Шамхани.

Гибель командования

По данным иранских официальных источников, Пакпур и Шамхани стали жертвами массированных авиаударов, нанесенных 28 февраля по объектам в Тегеране и другим целям на территории Ирана.

В первый же день операции США и Израиля также погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Удары наносились по Тегерану, Исфахану, Кереджу и объектам в провинции Керманшах.

Израиль назвал свой удар превентивным, а президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции «Эпическая ярость», целью которой стало уничтожение ракетной промышленности и флота Ирана.

Новый главнокомандующий

Преемником погибшего генерала Пакпура назначен бригадный генерал Ахмад Вахиди, ранее занимавший пост советника командующего КСИР. 

Вахиди — опытный военный деятель, ветеран КСИР, который ранее занимал должности министра обороны и министра внутренних дел Ирана. Он является одним из основателей Корпуса стражей исламской революции и ранее возглавлял элитное подразделение «Кудс», отвечающее за внешние операции Ирана и региональные военные сети. В декабре 2025 года он был назначен заместителем главнокомандующего КСИР.

Официального указа о назначении пока не публиковалось, однако это решение уже широко освещается в СМИ и происходит на фоне серьезных потрясений в военном и политическом руководстве страны. Сам КСИР объявил о начале «самой массированной и мощной наступательной операции в истории Исламской Республики» против Израиля и военных баз США в регионе.

Ответные действия

В ответ на удары Иран уже атаковал территорию Израиля и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока, включая ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и Катар. КСИР отдал приказ перекрыть движение судов по Ормузскому проливу.

МИД России осудил нападение США и Израиля, назвав его безответственным шагом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

