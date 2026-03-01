Иран впервые применил гиперзвуковые ракеты при ударах по базам США

Корпус стражей исламской революции Ирана впервые использовал гиперзвуковые ракеты в ходе ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает иранское агентство FARS со ссылкой на источник.

По данным агентства, речь идет о ракетах «Фаттах» — первой иранской гиперзвуковой разработке, способной развивать скорость до 15 Махов (около 18,5 тысячи километров в час).

Дальность полета ракеты составляет 1400 километров. Благодаря способности маневрировать при заходе на цель и менять траекторию, «Фаттах» считается неуязвимым для существующих систем противоракетной обороны, включая американские.

Ударам подверглись ключевые объекты США в регионе: крупнейшая американская авиабаза Эль-Удейд в Катаре, база Эд-Дафра в ОАЭ, штаб Пятого флота ВМС США в Бахрейне, а также база Эс-Салем в Кувейте.

По заявлению КСИР, в результате атак уничтожена американская радиолокационная станция FP-132. Она установлена в Катаре и способна обнаруживать баллистические ракеты на дальности до пяти тысяч километров.

Бригадный генерал КСИР Эбрахим Джавади заявил в эфире государственного телевидения, что примененные ракеты были лишь частью арсенала.

«Трамп должен знать, что сегодня мы выпустили ракеты из глубины наших запасов. Скоро мы покажем оружие, которое вы никогда раньше не видели», — отметил он.

