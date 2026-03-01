Генконсульство РФ в Дубае выпустило срочные рекомендации для россиян в ОАЭ

На данный момент воздушное пространство над страной закрыто.
На фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке Генеральное консульство России в Дубае обратилось к российским гражданам, находящимся в Объединенных Арабских Эмиратах. Дипломаты призвали соотечественников сохранять спокойствие и соблюдать разумные меры предосторожности. Все рекомендации опубликован в Тelegram-канале ведомства.
Что рекомендуется
В официальном сообщении Генконсульства подчеркивается необходимость следить только за официальными сообщениями властей ОАЭ, включая МВД и другие компетентные органы, и не распространять непроверенную информацию и слухи.
Туристам рекомендовано поддерживать связь со своими туроператорами, авиакомпаниями и администрацией отеля, а также выполнять указания сотрудников правоохранительных органов и работников гостиниц в случае воздушной опасности.
Ситуация с вылетом
Дипломаты предупредили, что с учетом режима «закрытого неба» в ОАЭ и соседних странах выполнение как регулярных, так и «вывозных» рейсов на данный момент невозможно.
Сухопутные погранпереходы на границах ОАЭ с Оманом и Саудовской Аравией в условиях текущего кризиса могут работать нестабильно. В Генконсульстве просят рассматривать такой вариант выезда только в крайнем случае и отслеживать указания официальных представительств МИД России в этих странах.
Что иметь при себе
Россиян призывают всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, деньги, средства связи, заряженные пауэрбанки, а также запас воды, еды и необходимых медикаментов на несколько дней на случай непредвиденных ситуаций.
Учет и связь
Генеральное консульство просит граждан России оставить информацию о себе и своих родных, воспользовавшись специальными формами для туристов и резидентов, а также по возможности встать на консульский учет. Оперативные обновления будут публиковаться на официальных ресурсах дипведомств.
Для экстренной связи с Генконсульством работают несколько номеров. Однако дипломаты просят использовать их только в случае реальной угрозы жизни и здоровью, чтобы не занимать линию тем, кто действительно находится в тяжелой ситуации.
