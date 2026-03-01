Генконсульство РФ в Дубае выпустило срочные рекомендации для россиян в ОАЭ

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 227 0

На данный момент воздушное пространство над страной закрыто.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sebastian Kahnert; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

На фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке Генеральное консульство России в Дубае обратилось к российским гражданам, находящимся в Объединенных Арабских Эмиратах. Дипломаты призвали соотечественников сохранять спокойствие и соблюдать разумные меры предосторожности. Все рекомендации опубликован в Тelegram-канале ведомства.

Что рекомендуется

В официальном сообщении Генконсульства подчеркивается необходимость следить только за официальными сообщениями властей ОАЭ, включая МВД и другие компетентные органы, и не распространять непроверенную информацию и слухи.

Туристам рекомендовано поддерживать связь со своими туроператорами, авиакомпаниями и администрацией отеля, а также выполнять указания сотрудников правоохранительных органов и работников гостиниц в случае воздушной опасности.

Ситуация с вылетом

Дипломаты предупредили, что с учетом режима «закрытого неба» в ОАЭ и соседних странах выполнение как регулярных, так и «вывозных» рейсов на данный момент невозможно.

Сухопутные погранпереходы на границах ОАЭ с Оманом и Саудовской Аравией в условиях текущего кризиса могут работать нестабильно. В Генконсульстве просят рассматривать такой вариант выезда только в крайнем случае и отслеживать указания официальных представительств МИД России в этих странах.

Что иметь при себе

Россиян призывают всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, деньги, средства связи, заряженные пауэрбанки, а также запас воды, еды и необходимых медикаментов на несколько дней на случай непредвиденных ситуаций.

Учет и связь

Генеральное консульство просит граждан России оставить информацию о себе и своих родных, воспользовавшись специальными формами для туристов и резидентов, а также по возможности встать на консульский учет. Оперативные обновления будут публиковаться на официальных ресурсах дипведомств.

Для экстренной связи с Генконсульством работают несколько номеров. Однако дипломаты просят использовать их только в случае реальной угрозы жизни и здоровью, чтобы не занимать линию тем, кто действительно находится в тяжелой ситуации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

Тема:
Война в Иране
1 мар
«На юг лететь не можем»: авиаэксперт о закрытом небе и ловушке для туристов
1 мар
Атакованный танкер тонет в Ормузском проливе
1 мар
Иран пообещал нанести удар «с прежде невиданной силой» по США и Израилю
1 мар
«Взрывы каждые пять минут»: турист из России о проведенной в Дубае ночи под канонадой ПВО
1 мар
В Иране объявили священную войну Израилю и США
1 мар
Иран впервые применил гиперзвуковые ракеты при ударах по базам США
1 мар
Путин выразил соболезнования президенту Ирана после гибели Хаменеи
1 мар
В Иране назначили временного исполняющего обязанности верховного лидера
1 мар
Как минимум десять человек погибли в результате стрельбы у консульства США в Пакистане
1 мар
Израильские войска атакуют центральные районы Тегерана
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

14:47
«На юг лететь не можем»: авиаэксперт о закрытом небе и ловушке для туристов
14:29
Трех пропавших туристов нашли в Пермском крае — есть погибшие
14:26
Атакованный танкер тонет в Ормузском проливе
14:21
Месяц искушений и признаний: любовный гороскоп для знаков зодиака на март 2026
14:18
Иран пообещал нанести удар «с прежде невиданной силой» по США и Израилю
14:15
Судьбоносный март, страстный апрель, тревожный май: любовный гороскоп для знаков зодиака на весну 2026

Сейчас читают

В АТОР заявили о расселении всех российских туристов в ОАЭ в отелях
«Ночью было громко, много взрывов»: моряки показали обстановку в Дубае
Воздушное пространство закрыто, рейсы отменены: что делать застрявшим в ОАЭ российским туристам
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео