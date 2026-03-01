«Лицемер»: на Западе высмеяли призыв Зеленского развивать конфликт с Ираном

Пользователи социальной сети X крайне негативно отреагировали на призыв президента Украины Владимира Зеленского к США начать «решительные действия» против Тегерана.

В интернете заявление украинского лидера назвали проявлением лицемерия, поскольку он одновременно выступает против иностранного вмешательства в дела собственного государства и призывает к атаке на другую суверенную страну.

«Забавно, вы утверждаете, что боретесь против вторжения, но при этом поддерживаете атаку со стороны Америки. Что за лицемер», — написал пользователь под ником Ema Nyana.

Другие участники дискуссии отметили, что Киев готов поддерживать любые действия Вашингтона, стараясь привлечь внимание, которое сейчас переключилось на поддержку Израиля.

После начала совместных военных действий США и Израиля против Ирана внимание мировой прессы переключилось на Ближний Восток, и украинская повестка отошла на второй план. Такую точку зрения озвучил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его оценке, появление новой зоны острого конфликта стало переломным моментом в международной повестке. Эксперт считает, что события вокруг Ирана фактически вытеснили Украину из глобального информационного пространства, а интерес к фигуре Владимира Зеленского со стороны внешних акторов заметно снизился. Соскин подчеркнул, что разворачивающаяся операция существенно изменила расстановку акцентов в мировой политике.

