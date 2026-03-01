Атакованный танкер тонет в Ормузском проливе

В Ормузском проливе после совершенного нападения начал тонуть торговый танкер. Об этом сообщает иранская государственная телерадиокомпания IBIB.

На данный момент известно, что судно, следовавшее через важный морской путь, получило серьезные повреждения, которые привели к постепенному погружению корпуса в воду.

Согласно данным Центра морской безопасности, атаке подверглось судно, осуществляющее навигацию под флагом Палау. Инцидент зафиксирован в непосредственной близости от побережья Омана.

В результате случившегося травмы различной степени тяжести получили четверо моряков, находившихся на борту. Иранские журналисты продемонстрировали видеозаписи с места событий, на которых запечатлено объятое пламенем судно. Из капитанской рубки валит плотный черный дым, что свидетельствует о масштабном пожаре.

«Последствия того, как танкер-нарушитель пытался незаконно переплыть по Ормузскому проливу и подвергнут удару. Сейчас он тонет», — говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Ситуация в регионе остается крайне напряженной на фоне проведения военной операции США и Израиля против Ирана. Ранее Тегеран выступил с заявлением о полном закрытии Ормузского пролива для прохода любых гражданских и военных судов.

Данный морской коридор является ключевым маршрутом для мировых поставок энергоресурсов. Любые происшествия в его водах оказывают значительное влияние на международную безопасность и стабильность грузоперевозок.

