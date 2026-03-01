Армия Израиля оценила ракетный запас Ирана после обмена ударами

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 59 0

Военные сделали жесткое заявление о дальнейших действиях.

Фото, видео: Reuters/Gil Eliyahu; 5-tv.ru

ЦАХАЛ: у Ирана осталось около 2,5 тысячи ракет после обмена ударами с Израилем

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) считают, что Иран по-прежнему располагает внушительным запасом баллистического вооружения — около двух с половиной тысяч ракет. Такие данные привело издание The Times of Israel.

Израильские военные утверждают, что на протяжении последних месяцев, предшествовавших атакам со стороны Израиля и США, Тегеран активно наращивал производство. Речь идет о выпуске десятков баллистических ракет ежемесячно, что позволило существенно укрепить ракетный потенциал страны.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что не позволят Ирану восстановить военный потенциал и продолжат «действовать для устранения любой возникающей угрозы в отношении граждан государства Израиль».

Ранее США объявили о начале масштабной совместной операции с Израилем против Ирана. Удары были нанесены по ряду объектов на территории республики. По сообщениям, одна из атак пришлась на школу в городе Минаб, где, по последним данным, погибли 148 детей.

В ответ Тегеран применил ракеты и беспилотники по американским военным базам на Ближнем Востоке. Сообщалось также о взрывах в Абу-Даби и Дубае.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия Вашингтона и Тель-Авива уже привели к серьезному обострению обстановки и чреваты дальнейшим расширением конфликта за пределы региона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

