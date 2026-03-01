Армия Израиля оценила ракетный запас Ирана после обмена ударами
Военные сделали жесткое заявление о дальнейших действиях.
Фото, видео: Reuters/Gil Eliyahu; 5-tv.ru
ЦАХАЛ: у Ирана осталось около 2,5 тысячи ракет после обмена ударами с Израилем
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) считают, что Иран по-прежнему располагает внушительным запасом баллистического вооружения — около двух с половиной тысяч ракет. Такие данные привело издание The Times of Israel.
Израильские военные утверждают, что на протяжении последних месяцев, предшествовавших атакам со стороны Израиля и США, Тегеран активно наращивал производство. Речь идет о выпуске десятков баллистических ракет ежемесячно, что позволило существенно укрепить ракетный потенциал страны.
В ЦАХАЛе подчеркнули, что не позволят Ирану восстановить военный потенциал и продолжат «действовать для устранения любой возникающей угрозы в отношении граждан государства Израиль».
Ранее США объявили о начале масштабной совместной операции с Израилем против Ирана. Удары были нанесены по ряду объектов на территории республики. По сообщениям, одна из атак пришлась на школу в городе Минаб, где, по последним данным, погибли 148 детей.
В ответ Тегеран применил ракеты и беспилотники по американским военным базам на Ближнем Востоке. Сообщалось также о взрывах в Абу-Даби и Дубае.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия Вашингтона и Тель-Авива уже привели к серьезному обострению обстановки и чреваты дальнейшим расширением конфликта за пределы региона.
