«Путь к другому Ирану»: Каллас назвала смерть Хаменеи переломным моментом

Глава европейской дипломатии подчеркнула возможность изменений и деэскалации в регионе.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Alessandro Di Meo; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Каллас: после смерти Хаменеи открывается путь к другому Ирану
Гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи стала переломным событием в истории Исламской Республики. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в социальной сети X (бывш. Twitter).
Она подчеркнула, что теперь открывается возможность формирования нового Ирана, в котором население сможет получить больше свободы.
«Что будет дальше, пока неясно. Но теперь открыт путь к другому Ирану, тому, в формировании которого его народ сможет получить больше свободы», — высказалась дипломат.
Каллас добавила, что поддерживает постоянный контакт с зарубежными коллегами, уделяя особое внимание странам Ближнего Востока, наиболее пострадавшим от военных действий.
Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи. Российский лидер охарактеризовал убийство верховного лидера как циничный акт, нарушающий нормы международного права и базовые принципы человеческой морали.
Сообщение о гибели аятоллы стало известно 1 марта. Он был убит ранним утром 28 февраля в своей резиденции во время исполнения служебных обязанностей. После трагедии в Иране начались митинги, а правительство объявило траур.
Еще больше новостей — у пятого канала в мессенджере MAX.
- 1 мар
- Число погибших при ударе по школе в Иране выросло до 165 человек
- 1 мар
- ОАЭ закрыли посольство в Тегеране и отозвали руководителя дипмиссии
- 1 мар
- «Лицемер»: на Западе высмеяли призыв Зеленского развивать конфликт с Ираном
- 1 мар
- Иран поразил три американских и британских танкера в Персидском заливе
- 1 мар
- США и Израиль атаковали гостелерадиокомпанию Ирана IRIВ в прямом эфире
- 1 мар
- «Может стать затяжным»: сенатор Келли о сроках конфликта на Ближнем Востоке
- 1 мар
- Трамп заявил об уничтожении девяти кораблей и штаб-квартиры ВМС Ирана
- 1 мар
- Ось обезглавлена: ЦАХАЛ объявил о ликвидации всего высшего руководства Ирана
- 1 мар
- Отпуск под угрозой: что делать туристам в ОАЭ и как вернуть деньги за путевку
- 1 мар
- Семья экс-президента Ирана опровергла заявления о его гибели
43%
Нашли ошибку?