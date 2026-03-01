Путин выразил соболезнования президенту Ирана после гибели Хаменеи

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством верховного руководителя Исламской Республики Сейеда Али Хаменеи.

«Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что в России аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего значительный личный вклад в укрепление дружественных российско-иранских отношений и вывод их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

В обращении также было выражено искреннее сочувствие и поддержка родным и близким верховного руководителя, а также правительству и народу Ирана.

Гибель Али Хаменеи

В ходе военной операции, проведенной США и Израилем, погиб верховный руководитель Ирана Али Хаменеи. О его смерти сообщило государственное телевидение исламской республики. В эфире подчеркнули, что имам Хаменеи, которого в стране называют лидером и духовным вождем мусульман, «принял мученическую смерть».

По имеющимся данным, вместе с ним были ликвидированы и другие высокопоставленные представители иранского руководства. Портал Axios сообщил, что посол Израиля в США Йехиэль Лейтер уведомил о гибели Хаменеи ряд влиятельных лиц в Вашингтоне.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о наличии «многочисленных признаков», указывающих на возможную гибель иранского лидера. По его словам, в результате атаки была разрушена резиденция Хаменеи в Тегеране. Вместе с тем ливанский телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на источник в иранской столице до этого передавал противоположную информацию: утверждалось, что верховный руководитель жив и находится в оперативном штабе, откуда координирует действия военных.

Али Хаменеи родился 19 апреля 1939 года в Мешхеде. В 1994 году он получил статус великого аятоллы. На протяжении десятилетий он оставался ключевой фигурой в политической системе страны, занимая пост рахбара — высшего руководителя исламской республики.

Хаменеи неоднократно выступал с жесткой критикой в адрес США, называя американские власти «символом тирании против всего человечества». Его позиция во многом определяла внешнеполитический курс Тегерана и стратегию противостояния с Западом.

