Глава МИД Ирана назвал сроки выборов нового верховного лидера
Решение примут быстро, если «того потребуют обстоятельства».
Глава МИД Ирана не исключил выборы нового верховного лидера через день или два
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что процедура избрания нового верховного лидера страны может пройти в кратчайшие сроки. По его словам, соответствующее решение способно быть принято «через день или два», если того потребуют обстоятельства.
Гибель Али Хаменеи
Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи погиб в результате военной операции, проведенной США и Израилем. Об этом сообщило государственное телевидение исламской республики. В эфире подчеркнули, что имам, которого в стране считают духовным лидером и наставником мусульман, «принял мученическую смерть».
По предварительной информации, вместе с ним уничтожили и другие представители высшего руководства страны. Американский портал Axios передал, что посол Израиля в США Йехиэль Лейтер проинформировал ряд влиятельных политиков в Вашингтоне о гибели иранского лидера.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее говорил о «многочисленных признаках», которые, по его словам, указывали на возможную смерть Хаменеи. Он утверждал, что во время удара была разрушена резиденция верховного руководителя в Тегеране. При этом ливанский телеканал «Аль-Маядин», ссылаясь на источник в иранской столице, до этого распространял иную информацию — сообщалось, что Хаменеи жив и находится в оперативном штабе, откуда руководит действиями вооруженных сил.
Али Хаменеи родился 19 апреля 1939 года в Мешхеде. В 1994 году ему был присвоен статус великого аятоллы. На протяжении десятилетий он занимал пост рахбара — высшего руководителя исламской республики, оставаясь центральной фигурой политической системы страны.
В своих выступлениях Хаменеи неоднократно резко высказывался в адрес США, называя американские власти «символом тирании против всего человечества». Его взгляды во многом формировали внешнеполитический курс Тегерана и линию противостояния с Западом.
