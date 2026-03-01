МИД рекомендовал россиянам не посещать Иран и Израиль

Министерство иностранных дел России выступило с обращением к гражданам в связи с масштабными ударами по территории Ирана и последовавшими ответными действиями. В ведомстве настоятельно советовали отказаться от поездок в Иран и Израиль до стабилизации ситуации.

Тем, кто уже находится в зоне риска, рекомендовали по возможности покинуть опасные районы и выехать в соседние государства либо переместиться в более безопасные места внутри страны пребывания. В МИД также призвали не приближаться к военным и государственным объектам и не вести фото- и видеосъемку вблизи таких территорий, избегать массовых скоплений людей, а при возникновении угрозы — следовать распоряжениям местных властей и направляться в укрытия.

В ведомстве обратили внимание, что воздушное пространство Ирана в настоящее время закрыто. В связи с этим выезд возможен по суше: через Азербайджан — погранпереход «Астара», либо через Армению — КПП «Нурдуз»/«Агарак».

Покинуть Израиль можно через сухопутные переходы в Египет — КПП «Менахем Бегин»/«Таба», либо в Иорданию — КПП «Мост Алленби»/«Король Хусейн».

Кроме того, в министерстве предупредили туристов, следующих транзитом через регион, учитывать ограничения в работе аэропортов, возможные отмены рейсов и закрытие воздушного пространства. Россиянам рекомендовано заранее проверять статус перелетов и отслеживать сообщения российских загранучреждений, авиакомпаний и туроператоров.

