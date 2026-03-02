Иранские «фейерверки»: Павел Дуров с нетерпением ждет возвращения в Дубай

Павел Дуров жалеет, что пропустил иранские фейерверки

Бизнесмен и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров жалеет, что пропустил иранские «фейерверки». Об этом он написал в соцсети.

Павел Дуров пояснил, что еще неделю назад уехал из Дубая. Он отправился в Европу. Поэтому и не смог застать ракетные обстрелы со стороны Ирана.

«Учитывая уровень преступности в Европе, Дубай статистически безопаснее, даже несмотря на ракетные обстрелы», — написал Павел Дуров, отметив, что с нетерпением ждет возвращения в Дубай.

Тем временем в ОАЭ осталась возлюбленная предпринимателя — Юлия Вавилова. До этого она опубликовала видео последствий ракетной атаки по Дубаю, назвав происходящее безумием.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Вскоре начались ответные удары. Они наносились не только по Израилю, но и по американским военным базам на Ближнем Востоке. Так в противостояние оказались втянуты многие соседние государства. Среди них — ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru писал, что при ударах Тегерана по ОАЭ россияне не пострадали. В стране Персидского залива застряли около 70 тысяч туристов из РФ. У них нет возможности вернуться домой, так как воздушное пространство полностью закрыто из-за эскалации конфликта.

