«Дискбобулятор»? — США в операции против Ирана задействовали «секретное» оружие

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 286 0

Американские военные продолжают наносить массированные удары по Тегерану.

Фото, видео: Reuters/Wisam Hashlamoun; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

США сообщили об использовании секретных средств против Ирана

В ходе военной операции против Ирана США использовали «специальные возможности». Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов.

О чем конкретно идет речь, в ведомстве раскрывать отказались.

«В ходе операции против Ирана задействованные силы и средства США… специальные возможности, которые мы не можем перечислить здесь», — говорится в официальном заявлении командования в соцсети X.

Возможно, имелся в виду «дискбобулятор» — секретная разработка США, которая не так давно якобы была использована в Венесуэле. По информации СМИ, при использовании этого оружия у людей идет кровь из носа, а также начинается рвота и пропадает возможность передвигаться.

До этого ВС США сообщили, что в операции против Ирана было задействовано четыре типа истребителей, штурмовики, бомбардировщики, самолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дроны.

Атака США и Израиля на Иран

Утром 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Вскоре начались ответные удары. Они наносились не только по Израилю, но и по американским военным базам на Ближнем Востоке. Так в противостояние оказались втянуты все соседние государства.

В результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке погибли десятки людей, среди которых большинство — мирные жители Ирана.

Ранее -5-tv.ru писал, что в ответ на действия Вашингтона и Иерусалима Тегеран нанес ракетные удары по американским базам в частых частях региона. После этого страны Персидского залива пригрозили Ирану ответом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
2 мар
Три дрона-камикадзе атаковали аэропорт в Багдаде: что известно
2 мар
В результате новой атаки США и Израиля на Тегеран погибло 20 человек
2 мар
Самолет Ил-76 МЧС России доставит из Египта 84 человека
2 мар
«Примут все необходимые меры»: Страны Персидского залива пригрозили ответом Ирану
2 мар
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
2 мар
Иранские «фейерверки»: Павел Дуров с нетерпением ждет возвращения в Дубай
2 мар
Хотят сдаться: Дональд Трамп призвал КСИР сложить оружие
2 мар
«Священная война»: Второй день конфликта между Ираном, США и Израилем
1 мар
ЦАХАЛ опубликовал кадры более 30 ударов по ракетным комплексам и ПВО Ирана
1 мар
Трамп: США ожидают потерь среди военных в ходе операции в Иране
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

3:10
В Пермском крае сошли с рельсов десять вагонов грузового поезда
3:05
Мэр Кравченко: Новороссийск вновь подвергся атаке беспилотников ВСУ
2:56
Три дрона-камикадзе атаковали аэропорт в Багдаде: что известно
2:48
В ожидании сыночка: мать Гарика Харламова показала беременные фото
2:40
Россиянам напомнили о переносе выходного в начале марта
2:30
Количество трудовых династий на «Севмаше» превысило 180

Сейчас читают

Скоропостижно скончался 27-летний актер из «Великолепного века»
«Священная война»: Второй день конфликта между Ираном, США и Израилем
Отец Александра Гордона умер на 85-м году жизни
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео