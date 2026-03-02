«Примут все необходимые меры»: Страны Персидского залива пригрозили ответом Ирану
Безопасность государств объявлена «неделимой».
Фото, видео: Reuters/Ammar Awad; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Страны Персидского залива заявили о праве на ответ на удары Ирана
Страны Персидского залива предупредили Иран о возможном ответе в рамках коллективной безопасности. Такое заявление прозвучало на заседании Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ).
В документе говорится, что участники ССАГПЗ сохраняют право на индивидуальную и коллективную самооборону согласно статье 51 Устава ООН, что позволяет им действовать как самостоятельно, так и совместно в рамках соглашения о коллективной обороне.
Безопасность стран объявлена «неделимой», и нападение на одну из них расценивается как атака на все государства объединения. Участники встречи подчеркнули, что примут «все необходимые меры» для защиты суверенитета, безопасности и стабильности.
В то же время они призвали к немедленному прекращению нападений и подчеркнули важность дипломатического решения конфликта.
До этого стало известно о том, что Иран поразил три американских и британских танкера в Персидском заливе. Военнослужащие исламской республики нанесли удары при помощи беспилотников, а также ракет. В официальном заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) говорилось о том, что удары по судам были «успешными», на них вспыхнули сильные пожары.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Утром 28 февраля США и Израиль приступили к масштабной военной операции на территории Ирана. Чуть позже президент США Дональд Трамп заявил, что ее цель — «защита американского народа». В ходе атак удары нанесли по военным и гражданским объектам, включая школу в городе Минаб. В результате атаки погибли более 140 детей.
В ответ на это Иран объявил о начале операции «Правдивое обещание 4» и атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке, а также израильские города. В результате иранских обстрелов пострадали Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Ирак, Оман и другие государства региона Персидского залива.
США и Израиль продолжают наносить удары по территории Ирана. Военное столкновение длится больше суток. В ходе него погибли не только иранские военные, но и американские солдаты. Несмотря на это, Дональд Трамп сказал, что Вашингтон был к этому готов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 мар
- Самолет Ил-76 МЧС России доставит из Египта 84 человека
- 2 мар
- Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
- 2 мар
- Иранские «фейерверки»: Павел Дуров с нетерпением ждет возвращения в Дубай
- 2 мар
- Хотят сдаться: Дональд Трамп призвал КСИР сложить оружие
- 2 мар
- «Священная война»: Второй день конфликта между Ираном, США и Израилем
- 1 мар
- ЦАХАЛ опубликовал кадры более 30 ударов по ракетным комплексам и ПВО Ирана
- 1 мар
- Трамп: США ожидают потерь среди военных в ходе операции в Иране
- 1 мар
- В Багдаде толпа начала штурм посольства США из-за убийства лидера Ирана Хаменеи
- 1 мар
- Число погибших при ударе по школе в Иране выросло до 165 человек
- 1 мар
- «С опережением графика»: Трамп заявил об успехе военной операции в Иране
Читайте также
43%
Нашли ошибку?