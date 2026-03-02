В результате новой атаки США и Израиля на Тегеран погибло 20 человек

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Удар был нанесен по площади Нилуфар.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shadati; 5-tv.ru

Война в Иране Война Израиля и Ирана

В результате атаки США и Израиля на район в Тегеране погибло 20 человек. Об этом сообщает издание Mehr.

Эту информацию подтверждает Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«По меньшей мере 20 человек погибли в результате ракетных обстрелов площади Нилуфар в Тегеране», — сказано в официальном сообщении.

Атака США и Израиля на Ирана

Утром 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию в Иране. Президент США Дональд Трамп назвал ее целью «защиту американского народа».

В рамках израильско-американской операции «Рык льва», в которой использовались авианосец «Авраам Линкольн» и десятки крылатых ракет Tomahawk, были поражены военные объекты на западе Ирана, резиденция верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, а также начальная школа в городе Минабе.

Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание 4» и ударил по американским военным базам, которые находятся в регионе. Так в конфликт оказались втянуты многие страны Ближнего Востока.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Война в Иране
