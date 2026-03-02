Су-35с выполнил боевое дежурство. Лучшее видео из зоны СВО

Андрей Черненко
Экипаж прикрывал вертолеты армейской авиации при ударах по ВСУ.

Спецоперация

Экипаж истребителя Су-35С Воздушно-космических сил России выполнил боевое дежурство ночью в зоне спецоперации. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Экипаж прикрывал вертолеты армейской авиации при ударах по ВСУ. Вылеты совершаются в любое время и погоду с разными типами вооружений.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

