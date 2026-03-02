Нефть выросла в цене на фоне ударов США и Израиля по Ирану

|
Диана Кулманакова
В случае продолжения конфликта черное золото будет только дорожать.

Фото, видео: Reuters/Donal Husni; 5-tv.ru

Нефть марки Brent подскочила до $82 на фоне ударов США и Израиля по Ирану

Цены на нефть марки Brent после начала торгов возросли на 13,04%, достигнув отметки в 82,37 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Резкий скачок произошел на фоне атак Соединенных Штатов и Израиля на Иран и ответных ударов Тегерана.

В прошлый раз цена поднималась до отметки более чем 82 доллара в январе 2025 года. После двух часов ночи по Москве рост цен замедлился — нефть продавалась по цене 79,38 доллара за баррель.

Аналитики связывают скачок стоимости с опасениями рынка относительно перебоев в поставках из региона Персидского залива. Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировой нефти, оказался в зоне прямого военного конфликта после того, как Иран пригрозил перекрыть судоходство.

Ситуация в проливе

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В ответ Корпус стражей исламской революции нанес удары по американским базам в регионе и территории Израиля.

Иранские ВМС предупредили суда, что «ни одному судну не разрешается проходить через Ормузский пролив», что привело к скоплению десятков танкеров у портов ОАЭ и побережья Омана.

Крупные международные перевозчики Maersk, CMA CGM и Hapag-Lloyd начали перенаправлять суда в обход зоны конфликта через Мыс Доброй Надежды, что увеличивает маршрут на 10-14 дней. Трафик через Ормузский пролив, по оценкам экспертов, снизился на 20-25%.

Эксперты предупреждают, что в случае продолжения конфликта и реальной блокировки пролива цены на нефть могут продолжить рост. По оценкам аналитиков, при наиболее пессимистичном сценарии стоимость барреля способна превысить 100 долларов.

