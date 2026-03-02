Сугробы тяжелее бетона: крыши зданий рушатся по всей стране

Аномальные снегопады уже привели к коммунальным авариям по всей России. Крыши зданий рушатся под тяжестью мокрого снега, вес которого может превышать десятки тонн. В регионах повреждены жилые дома, гостиницы, детские сады.

И как говорят эксперты, вина за это лежит не только на управляющих компаниях. Кому еще придется ответить — расскажет корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Только наступила весна, как последствия рекордно снежной зимы не заставили себя ждать. Из-за плюсовой температуры крыши протекают и рушатся под тяжестью многотонных осадков. В Татарстане кровля унесла за собой часть фасада многоквартирного дома. В Казани лавина обрушила здание хостела.

— Вот такая тропка. Никто не чистит, ни тропку, ничего. Или здесь под машину лезть, или там убьет тебя.

Мокрый снег — одна из главных причин обрушения крыш весной. Если дать ему напитаться влагой, покров становится плотнее и до четырех раз тяжелее сухого снега. Так, на кровле площадью 100 квадратных метров 50-сантиметровый снежный слой может весить до 15 тонн.

Поэтому тяжести снега не выдерживают и крыши внушительных сооружений. В Рязанской области частично обвалился шифер детского сада. Подольский снегопад с домов обрушился на машины. В Твери наоборот — кровлю пробили во время уборки снега. В результате затопило все квартиры на последнем этаже.

«За эту зиму сбивали два раза лед. И вот после второго раза началась вот эта вся петрушка. Как началось потепление и сразу вода побежала», — рассказывает жительница Твери Валентина Чепрасова.

А это кадры из подмосковного Домодедова. Здесь снег также недавно убирали, после чего кровля начала протекать. И на головы жильцов посыпались потолки.

«Повезло, что супруга в этот момент здесь не была. Потому что если бы была — ее бы точно прибило. Вот это упало, это уже сегодняшний день», — показывает местный житель Михаил.

Из-за воды в квартирах слезают обои, рассыпаются стены и появляются разводы. На крики помощи приходят отписки. Люди сами начали заделывать дыры в прогнившей кровле и перекрытиях.

Управляющая компания в курсе, что крыша может обрушиться. Поэтому они установили вот такие деревянные подпорки. Но и они прослужат недолго, потому что под тяжестью снега они уже начали трескаться. А скоро и вовсе превратятся в труху.

Стихия не прощает ошибок, утверждают эксперты. Но чаще всего они совершаются при проектировании зданий или во время капремонта. Когда заказчик экономит на материалах, инженер ленится, а страдают потом люди.

«Проблема в кадрах, а не в крышах. Многие забывают про снегозадержание, которое сделано для того, чтобы людям на голову ничего не упало. Но многие даже не знают о существовании таких программ», — объясняет строитель Владимир Новиков.

При любых протечках или сходах лавин вместе с кровлей все претензии стоит обращать к управляющей компании или застройщику. Только они могут что-то исправить. А если им нет до этого дела, разрешит ситуацию только суд.

