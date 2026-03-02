Вилла Пугачевой за миллионы евро на Кипре оказалась под угрозой из-за обстрелов

Иранские ракеты едва не уничтожили особняк Пугачевой на Кипре

Недвижимость народной артистки СССР Аллы Пугачевой на Кипре оказалась под угрозой из-за ракетного удара Ирана. Об этом сообщило издание «Абзац».

Целью иранской атаки стала британская авиабаза Акротири, расположенная совсем рядом с Лимасолом, где сейчас находится певица. Как рассказывают местные жители, поздно вечером город содрогнулся от звука взрыва, при этом никаких официальных оповещений или сигналов тревоги не поступало.

На Кипре Алла Пугачева живет в элитном особняке, стоимость которого оценивается в четыре миллиона евро (более 360 миллионов рублей. — Прим. ред.). Несмотря на близость дома к военному объекту, певица пока не выходила на связь с поклонниками и не комментировала случившееся.

Сейчас в Лимасоле вместе с ней находятся дети — Гарри и Лиза, а также старшая дочь, заслуженная артистка России Кристина Орбакайте. Супруг Примадонны Максим Галкин* гастролирует по Европе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иран объявил о готовности воевать до победного конца. Однако к такому противостоянию США могут быть не приспособлены.

* — включен в реестр иностранных агентов РФ.