Вилла Пугачевой за миллионы евро на Кипре оказалась под угрозой из-за обстрелов
С артисткой в Лимасоле сейчас находятся ее дети Гарри и Лиза, а также старшая дочь Кристина Орбакайте.
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Иранские ракеты едва не уничтожили особняк Пугачевой на Кипре
Недвижимость народной артистки СССР Аллы Пугачевой на Кипре оказалась под угрозой из-за ракетного удара Ирана. Об этом сообщило издание «Абзац».
Целью иранской атаки стала британская авиабаза Акротири, расположенная совсем рядом с Лимасолом, где сейчас находится певица. Как рассказывают местные жители, поздно вечером город содрогнулся от звука взрыва, при этом никаких официальных оповещений или сигналов тревоги не поступало.
На Кипре Алла Пугачева живет в элитном особняке, стоимость которого оценивается в четыре миллиона евро (более 360 миллионов рублей. — Прим. ред.). Несмотря на близость дома к военному объекту, певица пока не выходила на связь с поклонниками и не комментировала случившееся.
Сейчас в Лимасоле вместе с ней находятся дети — Гарри и Лиза, а также старшая дочь, заслуженная артистка России Кристина Орбакайте. Супруг Примадонны Максим Галкин* гастролирует по Европе.
Ранее 5-tv.ru писал, что Иран объявил о готовности воевать до победного конца. Однако к такому противостоянию США могут быть не приспособлены.
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
* — включен в реестр иностранных агентов РФ.
- 2 мар
- «Сегодня стало потише»: как выживают застрявшие в Дубае россияне
- 2 мар
- Рютте переадресовал вопросы о законности ударов по Ирану «людям поумнее»
- 2 мар
- В капкане ближневосточной войны: российские туристы не могут вернуться домой из целого ряда стран
- 2 мар
- В Госдуме призвали не штрафовать застрявших в ОАЭ россиян за пропуск работы
- 2 мар
- Иран оставил американские военные базы без эффективной защиты
- 2 мар
- Группа российских туристов вошла в аэропорт Дубая, где для них подготовили рейс
- 2 мар
- На срочном совещании МАГАТЭ обсуждают удары по Ирану
- 2 мар
- Взрыв прогремел рядом с ядерным объектом в Исфахане и иранской базой ВВС
- 2 мар
- Аэропорт Дубая отправил первый с начала суток пассажирский самолет
- 2 мар
- «Мученическая смерть»: Лукашенко высказался о гибели аятоллы Хаменеи
Читайте также
43%
Нашли ошибку?