«Заставим пожалеть»: Иран объявил о готовности воевать до победного конца

Тегеран уверен, что США просчитались в расчетах по военной операции.

Сколько продлится война в Иране

Секретарь Совбеза Ирана Лариджани: республика готова к длительной войне

Иран готов к длительному противостоянию, к которому США могут оказаться не приспособлены. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Политик подчеркнул, что Иран исторически не был агрессором, но сейчас вынужден защищать свою территорию. По его словам, вооруженные силы республики перешли к активным действиям исключительно в целях обороны.

«Мы заставим врагов пожалеть о своей ошибке в расчетах. Иран готов к длительной войне. В отличие от готовности США», — заявил секретарь Совбеза.

Полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке вспыхнул 28 февраля. Вооруженные силы США и Израиля атаковали крупнейшие города Ирана. Американский лидер Дональд Трамп объяснил, что это необходимо, чтобы обеспечить безопасность своих граждан.

Иран не оставил эти действия без ответа, ударив по американским базам на Ближнем Востоке и израильским городам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что все главные порты Бахрейна, ОАЭ и Омана прекратили работу. Практически замерла ключевая магистраль нефтеторговли.

