Группа российских туристов вошла в аэропорт Дубая, где для них подготовили рейс

Российские туристы прибыли организованной группой в аэропорт Дубая, откуда для них готовят вылет. Кадры из воздушной гавани показала ведущая Пятого канала Юлия Вотинцева.

По ее информации, путешественников уведомили о предстоящем рейсе с помощью СМС-рассылки. Посадка уже началась.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, аэропорт Дубая отправил первый с начала суток пассажирский самолет. Рейс UBG-344G направился в столицу Бангладеш Дакку.

Ранее стало известно, что крупнейшие эмиратские авиакомпании Etihad и Emirates намеревались вечером 2 марат возобновить полеты.

В субботу, 28 февраля, США и Израиль начали массированные ракетные удары по Ирану. Тегеран ответил обстрелом территории Израиля и американских объектов в регионе — в Объединенных Арабских Эмиратах и других странах. Большинство стран Ближнего Востока закрыли свое воздушное пространство, и тысячи туристов оказались заблокированы. Ряд отелей в Дубае и Шардже перестали продлевать размещение туристам, чьи туры закончились, но вылететь они не могут из-за закрытого воздушного пространства.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

