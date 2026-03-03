США и Израиль нанесли удар по зданию гостелерадиокомпании Ирана

Здания рядом со штаб-квартирой гостелевидения Ирана подверглись обстрелу Израиля и США. Перебоев в эфире нет, сообщает госТВ.

«Несколько минут назад США и Израиль нанесли удар по зданию телерадиокомпании Ирана», — говорится в сообщении.

Иранские новостные ресурсы информировали о том, что американские и израильские военные самолеты наносят авиаудары по различным районам Тегерана. В городе слышны звуки взрывов.

Эскалация на Ближнем Востоке

Полномасштабный военный конфликт начался 28 февраля 2026 года, когда Вооруженные силы США и Израиля атаковали объекты в крупнейших городах Ирана. Трамп обосновал это решение необходимостью обеспечения безопасности своих граждан.

Во время воздушных рейдов были поражены не только военные штабы, но и гражданская инфраструктура, включая школу в Минабе. В результате ударов погиб аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран развернул наступательную операцию «Правдивое обещание — 4», обстреляв ракетами американские базы на Ближнем Востоке и израильские города, что затронуло также ОАЭ, Бахрейн и Ирак.

Конфликт Израиля, США и Ирана на 3 марта 2026 года: хроника событий

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.