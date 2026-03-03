США и Израиль нанесли удар по зданию гостелерадиокомпании Ирана
Перебоев в эфире нет.
Фото, видео: Reuters/Majid Asgaripour; 5-tv.ru
Здания рядом со штаб-квартирой гостелевидения Ирана подверглись обстрелу Израиля и США. Перебоев в эфире нет, сообщает госТВ.
«Несколько минут назад США и Израиль нанесли удар по зданию телерадиокомпании Ирана», — говорится в сообщении.
Иранские новостные ресурсы информировали о том, что американские и израильские военные самолеты наносят авиаудары по различным районам Тегерана. В городе слышны звуки взрывов.
Эскалация на Ближнем Востоке
Полномасштабный военный конфликт начался 28 февраля 2026 года, когда Вооруженные силы США и Израиля атаковали объекты в крупнейших городах Ирана. Трамп обосновал это решение необходимостью обеспечения безопасности своих граждан.
Во время воздушных рейдов были поражены не только военные штабы, но и гражданская инфраструктура, включая школу в Минабе. В результате ударов погиб аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран развернул наступательную операцию «Правдивое обещание — 4», обстреляв ракетами американские базы на Ближнем Востоке и израильские города, что затронуло также ОАЭ, Бахрейн и Ирак.
Конфликт Израиля, США и Ирана на 3 марта 2026 года: хроника событий
