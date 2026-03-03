В посольстве США в столице Саудовской Аравии возник пожар в результате взрыва

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 43 0

Ранее огонь охватил также другой район города.

В посольстве США в Эр-Рияде возник пожар в результате взрыва

Фото: www.globallookpress.com/Social Media

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

Пожар начался на территории посольства США в Эр-Рияд после прогремевшего взрыва. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на два источника. По предварительным данным, возгорание возникло вскоре после инцидента. Об этом сообщает Reuters.

В сообщении агентства отмечается: «Пожар в посольстве США в Эр-Рияде после взрыва». При этом официальной информации о причинах происшествия, пострадавших или масштабах повреждений на момент публикации не приводилось.

Инцидент произошел на фоне резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке. Ранее США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Тегеран сообщил о ракетных и беспилотных атаках по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе. Ситуация продолжает развиваться.

Тема:
Война Израиля и Ирана
3 мар
CENTCOM сообщил об уничтожении 11 кораблей Ирана в Оманском заливе
3 мар
В КСИР заявили об атаке на группу из 160 американских военных в Дубае
3 мар
Блицкриг провален: американские удары по руководству Ирана вызвали лишь новый хаос
3 мар
Экономические последствия из-за конфликта на Ближнем Востоке для мира: что нужно знать
3 мар
В Багдаде протестующие пытаются прорваться к зданию посольства США
3 мар
«Переживаний не было»: российский турист рассказал о полете из Омана в Москву
3 мар
Вывоз из ОАЭ стабилизируется: что делать российским туристам — инструкция
3 мар
«Самая опасная»: Трамп высказался об «ужасной ядерной сделке» с Ираном
3 мар
США и Израиль нанесли удар по зданию гостелерадиокомпании Ирана
3 мар
ЦАХАЛ ликвидировал командира ливанского крыла палестинского «Исламского джихада»*
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.17
-0.10 90.73
-0.57
Гороскоп на Кровавую луну: что ждать знакам зодиака в день затмения 3 мар...

Последние новости

3:52
CENTCOM сообщил об уничтожении 11 кораблей Ирана в Оманском заливе
3:47
Замена советского: новый ГОСТ на белый хлеб введут в России с 1 апреля
3:29
В КСИР заявили об атаке на группу из 160 американских военных в Дубае
3:25
Блицкриг провален: американские удары по руководству Ирана вызвали лишь новый хаос
3:10
В посольстве США в столице Саудовской Аравии возник пожар в результате взрыва
2:40
Оттепель обернулась трагедией: глыбы льда и снега калечат людей и разбивают машины

Сейчас читают

Михаил Ошеров: О ситуации на Ближнем Востоке — никаких переговоров с американцами
Конфликт Израиля, США и Ирана на 3 марта 2026 года: хроника событий
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео