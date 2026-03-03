В посольстве США в столице Саудовской Аравии возник пожар в результате взрыва
Ранее огонь охватил также другой район города.
Фото: www.globallookpress.com/Social Media
Пожар начался на территории посольства США в Эр-Рияд после прогремевшего взрыва. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на два источника. По предварительным данным, возгорание возникло вскоре после инцидента. Об этом сообщает Reuters.
В сообщении агентства отмечается: «Пожар в посольстве США в Эр-Рияде после взрыва». При этом официальной информации о причинах происшествия, пострадавших или масштабах повреждений на момент публикации не приводилось.
Инцидент произошел на фоне резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке. Ранее США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Тегеран сообщил о ракетных и беспилотных атаках по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе. Ситуация продолжает развиваться.
