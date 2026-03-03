Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» во взаимодействии с расчетами многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Орлан-10» войск беспилотных систем уничтожили боевую технику, блиндажи, опорные пункты, огневые точки и живую силу подразделений ВСУ. Самые яркие кадры из зоны СВО смотрите в материале 5-tv.ru.

На кадрах артиллерийские расчеты 288-й гвардейской артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» разрубают тишину, отправляя снаряды в сторону боевиков ВСУ. Бьют только на поражение, в т.ч. высокоточными программируемыми снарядами «Краснополь», которые не оставляет шанса противнику.

Таким боеприпасом можно бить без пристрелки. «Краснополь» летит практически по указке. Цель подсвечивается лазерным целеуказателем с беспилотного летательного аппарата. Установленная на снаряде головка самонаведения принимает отраженный сигнал. Точность попадания ювелирная. Излюбленная тактика ВСУ прикрываться домами мирных жителей становится бессмысленной.

Получив координаты целей от операторов БпЛА «Орлан-10», артиллеристы оперативно развернули орудия и приступили к выполнению боевой задачи.

Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить противника минимальным количеством выстрелов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

