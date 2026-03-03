Около секретной базы США произошло нечто загадочное: при чем тут Иран
Сейсмологи USGS зафиксировали 16 подземных толчков.
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Daily Mail: В Неваде у военной базы США произошли загадочные землетрясения
В Неваде, рядом с американской военной базой «Объект 52», произошла серия загадочных землетрясений. Daily Mail сообщает, что в этом районе ранее испытывали ядерное оружие. По данным издания, долгие годы считалось, что в удаленной зоне военные США тестировали самолеты и разрабатывали ядерное оружие.
За последние сутки сейсмологи USGS зафиксировали 16 подземных толчков магнитудой более 2,5 в этом районе. За предыдущую неделю здесь произошло более ста землетрясений магнитудой от 1,0 до 3,0. Землетрясения у ядерного полигона совпали по времени с ударом США и Израиля по Ирану.
5-tv.ru ранее рассказывал о «Зоне 51». По официальным данным, это военная база. Она находится в 133 километрах от Лас-Вегаса, в живописной пустыне Невады. На территории базы проходят испытания военных сверхскоростных истребителей, а полеты над ней запрещены. Любые попытки нарушить воздушное пространство «Зоны 51» немедленно пресекаются военными.
Конфликт Израиля, США и Ирана на 3 марта 2026 года: хроника событий
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 3 мар
- В Тель-Авиве прогремели взрывы после запуска ракет из Ирана
- 3 мар
- Первая леди США Меланья Трамп поблагодарила Россию за теплый прием в Совбезе ООН
- 3 мар
- CENTCOM сообщил об уничтожении 11 кораблей Ирана в Оманском заливе
- 3 мар
- Блицкриг провален: американские удары по руководству Ирана вызвали лишь новый хаос
- 3 мар
- Экономические последствия из-за конфликта на Ближнем Востоке для мира: что нужно знать
- 3 мар
- В Багдаде протестующие пытаются прорваться к зданию посольства США
- 3 мар
- «Переживаний не было»: российский турист рассказал о полете из Омана в Москву
- 3 мар
- Вывоз из ОАЭ стабилизируется: что делать российским туристам — инструкция
- 3 мар
- США и Израиль нанесли удар по зданию гостелерадиокомпании Ирана
- 3 мар
- ЦАХАЛ ликвидировал командира ливанского крыла палестинского «Исламского джихада»*
Читайте также
43%
Нашли ошибку?