Защищают свои интересы: ВС США уничтожили командно-контрольные пункты КСИР

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Американская сторона прекращать удары не собирается.

Каким объектам США нанесли поражения в Иране

Фото: www.globallookpress.com/U.S Navy/U.S. Navy

ВС США уничтожили командно-контрольные пункты КСИР

Вооруженные силы США нанесли серию ударов по военным объектам Ирана, уничтожив командно-контрольные пункты Корпуса стражей исламской революции (КСИР), системы противовоздушной обороны (ПВО), пусковые установки и другую инфраструктуру. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в своем аккаунте в социальной сети X.

Детали операции

В заявлении CENTCOM подчеркивается, что удары были нанесены по объектам, которые представляли непосредственную угрозу для американских сил и их союзников в регионе.

«Мы продолжим защищать наши интересы и силы от любых враждебных действий», — говорится в сообщении командования.

Военные не уточнили точное количество пораженных целей и районы нанесения ударов. Однако отметили, что операция была проведена с высокой точностью.

Конфликт на Ближнем Востоке

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную кампанию против Ирана. В первые 12 часов ВС США нанесли почти 900 ударов по объектам в республике.

В результате атак погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и другие высокопоставленные лица. Тегеран подтвердил смерть лидера утром 1 марта и объявил 40-дневный траур.

В ответ Корпус стражей исламской революции начал масштабную операцию «Правдивое обещание-4», нанеся удары по американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ, а также по территории Израиля.

Иран впервые применил гиперзвуковые ракеты «Фаттах», способные развивать скорость до 15 Махов и преодолевать системы ПРО.

По данным Пентагона, с начала конфликта американские силы поразили уже более 1000 целей на территории Ирана.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что операция развивается с опережением графика. Вашингтон рассматривал сценарий, при котором руководство Ирана могло быть уничтожено в течение двух-трех недель.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

