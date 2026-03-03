Рютте: НАТО не просили участвовать в операции против Ирана

НАТО не просили присоединиться к военной операции в Иране. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он подчеркнул, что действия в регионе остаются под контролем США и Израиля, а союзники предоставляют ключевую помощь без участия в боевых операциях.

«НАТО не просили присоединяться, это не правда. Эту кампанию ведут США и Израиль. Мы видим, что много союзников предоставляют ключевую помощь в обеспечении (операции. — Прим. ред.). Это не участие в операции», — отметил генсек.

Рютте также отметил, что ситуация с ядерными и ракетными угрозами со стороны Ирана влияет не только на безопасность Ближнего Востока, но и на Европу. Он подчеркнул, что возможный ядерный потенциал Ирана и развитие его ракетных технологий несет экзистенциальную угрозу для Израиля, а также для стран Европы. В этой связи НАТО продолжает работать над улучшением своей обороноспособности, включая мониторинг угроз, исходящих от терроризма.

«Наши военные командиры, наши люди в форме изо дня в день работают над этим, используя 360-градусный подход, включая любую угрозу, исходящую от терроризма. Борьба с терроризмом также является основной задачей НАТО», — пояснил Рютте.

Также он отметил, что последние месяцы Иран стал свидетелем массовых протестов, в результате которых погибли тысячи людей. Рютте указал на ответственность Хаменеи за жестокое подавление протестных акций.

Ранее сообщалось, что Белый дом определил основные цели военных ударов по Ирану. США нацелены на полное уничтожение иранских ракетных систем и фактическое разрушение промышленного потенциала страны. Одной из ключевых задач операции является ликвидация военно-морского флота страны и прекращение производства самодельных взрывных устройств.

Кроме того, США требуют гарантии, что Иран никогда не получит доступ к ядерному оружию. Как заявил Левитт, причиной таких жестких мер стал отказ Тегерана от выполнения условий соглашения по своей ядерной программе.

