Черная солидарность: Европа и США сплотились в агрессии против Ирана

Великобритания, Франция и Германия наперебой поддерживают Трампа и грозят атаками Ирану. При этом в ЕС легко закрывают глаза на все нарушения международного права. О небывалой европейской «солидарности» расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

«Я ненавижу всех, кто пытается это оправдать» — пишет племянница Трампа, публикуя фото с похорон убитых американскими и израильскими ракетами иранских школьниц. В это самое время Европа отправляет канцлера Германии в Вашингтон — нет, не осудить удары по Тегерану, а договориться по пошлинам и оказать Америке всяческую поддержку.

«Европейцы активизируются. Мерц летит в Вашингтон, чтобы поддержать действия американцев по уничтожению ядерного и баллистического потенциала Ирана, который представляет угрозу для Европы, для Израиля, всего региона», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Никаких санкций ни за удары без резолюции Совбеза ООН, ни за гибель детей: младшие западные партнеры даже не усомнились в «праве сильного».

«Возмутительная реакция Ирана стала угрозой для нашего народа и наших союзников. Он запустил сотни ракет и беспилотников в регион, где находится около 300 тысяч британских граждан», — сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

НАТО выступило с заявлением, по сути потребовав от Тегерана прекратить защищаться. В Брюсселе сразу припомнили все грехи режиму аятолл.

«Тут достаточно вспомнить жестокие репрессии Тегерана, которые привели к десяткам тысяч жертв. И сам характер иранского режима», — заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.

Всего за два дня до начала операции «Эпическая ярость» в Женеве проходили переговоры США и Ирана.

«На первой встрече оба иранских переговорщика прямо заявили, что у них есть 460 килограммов 60-процентного урана и что они знают, что этого достаточно для создания 11 ядерных бомб. Это была их стартовая позиция. Они этим гордились. Гордились тем, что смогли обойти различные механизмы контроля», — рассказал спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Любопытно, что в ЦАХАЛ заявляли: атаку на Тегеран готовили долго. Если следовать этой логике, дипломатия была тут лишь завесой.

В российском МИДе напомнили: договориться ведь почти удалось. На встрече в Женеве Тегеран согласился на уступки США по ядерной программе. Но после атаки на Иран вернуть все в мирное русло будет очень непросто.

Да, это противоречит тому, что сказал Уиткофф. Но министр иностранных дел Омана, присутствовавший на американо-иранских переговорах в Женеве, сообщил нашему МИДу: до мирной сделки Вашингтона и Тегерана действительно оставалось совсем немного.

«Все давали понять, что будет очередной контакт, и он может быть уже завершающим. Право обогащать уран для целей мирного использования ядерной энергетики — оно неотъемлемое. И оно, кстати сказать, не оспаривалось в том самом совместном всеобъемлющем плане по регулированию иранской ядерной программы», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Пока Россия настаивает на дипломатическом решении вопроса, европейские лидеры вновь готовятся к войне — Великобритания, Германия и Франция пригрозили Ирану атакой, если он не прекратит отвечать на американо-израильские удары.

«Иран ответил совершенно безрассудно, он не избирательно вовлекает в конфликт целый ряд стран региона, с которыми у нас есть оборонные соглашения, где у нас есть военные базы. Франция готова защищать своих партнеров», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

В иранском МИДе французскому коллеге уже ответили: если Европа присоединится к атакам, она станет целью для ракет, пущенных из Тегерана. Вообще-то звучит как пролог к третьей мировой.

