Спецборт МЧС вылетел из Азербайджана с покинувшими Иран россиянами

Рита Цветкова
Рита Цветкова

На борту самолета 117 человек, в том числе 54 ребенка.

Спецборт МЧС вывез из Азербайджана покинувших Иран россиян

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

ТАСС: Спецборт МЧС вылетел из Азербайджана с покинувшими Иран россиянами

Спецборт МЧС РФ с россиянами, которые покинули территорию Ирана через наземные пункты пропуска, вылетел из Азербайджана. Самолет Ил-76 доставит 117 пассажиров, половина их них — дети. Об этом сообщается в материале ТАСС со ссылкой на представителей министерства.

«Самолет вылетел из азербайджанского аэропорта Ленкорани. Спецборт МЧС России доставляет 117 граждан РФ из Азербайджана в Москву, в том числе 54 ребенка», — заявили в ведомстве.

В полете россиян сопровождают врачи отряда «Центроспас», а также психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС, специалисты готовы оказать им необходимую помощь и поддержку.

Операция была организована по указанию президента России Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова в связи с обострением ситуации в Иране. после ударов США и Израиля. В результате атак со стороны США и Израиля погибли сотни людей, в том числе представители высшего руководства исламской республики.

Эскалация на Ближнем Востоке

США и Израиль начали военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана 28 февраля. Убиты верховный лидер страны Али Хаменеи и несколько членов его семьи, включая годовалую внучку, командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур, начальник генерального штаба армии Абдула Рахим Мусави и секретарь Совета обороны Али Шамхани. В Минабе бомба попала в школк для девочек, погибли более 160 человек.

Ответными ударами КСИП поразил израильские территории и американские военные базы на Ближнем Востоке — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ, боевые действия продолжаются. Кроме того, атакам подвергаются посольства США в регионе. Постпред Ирана при ООН Али Бахрейни заявил, что Тегеран вернется к переговорам с Вашингтоном при условии гарантий безопасности и прекращения военных действий.

Ранее, писал 5-tv.ru, Литва объявила о готовности присоединиться к войне США и Израиля против Ирана, если поступит соответствующий запрос.

