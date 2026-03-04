пто
Расчет РСЗО «Ураган» из 11-го корпуса «Север» уничтожил пункты ВСУ в Харьковской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Артиллерия и БПЛА продолжают уничтожать противника, расширяя зону безопасности в Сумской и Харьковской областях. Военнослужащие 244-й бригады используют тяжелое вооружение и БПЛА для разведки.
Расчет «Урагана» получил данные от дрона «Зала», быстро выдвинулся на позицию и поразил цель. Уничтожение опорных пунктов нарушает логистику ВСУ, создавая условия для продвижения штурмовых отрядов. Артиллеристы оперативно покинули позицию после выполнения задачи.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
