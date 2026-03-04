Еще не нанесли решающий удар: Ответные действия Ирана вскрыли слабые места в стратегии США и Израиля

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

Убийство верховного лидера исламской республики Али Хаменеи не стало победой для Штатов.

Фото: Reuters/Daniel Carde

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана Смерть Али Хаменеи

Ответные действия Ирана после атаки США и Израиля показали слабые места в их стратегии. По мнению британского журналиста Мартина Джея, которое он выразил в своей статье для Strategic Culture (SC), Тегеран демонстрирует более продуманный подход к ведению конфликта. Он считает, что президент Штатов Дональд Трамп недостаточно тщательно рассчитал все последствия нападения на исламскую республику.

«Спустя всего 24 часа (После начала американо-израильской операции. — Прим. ред.) Иран выглядит как игрок, у которого есть четкая военная стратегия, в то время как в стратегии Трампа начинают появляться дыры. И Тегеран еще не нанес свой решающий удар — нефтяной», — написал автор.

Как отметил Джей, бессмысленной трагедией оказалась и смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи (Вместе с ним погибли дочь, зять, годовалая внучка и одна из невесток, через несколько дней из-за ранений скончалась супруга. — Прим. ред.). Убийство аятоллы, уверен журналист, не стало победой для США, поскольку его преемник уже был вовлечен в государственные дела и управление.

Автор подчеркнул, что Иран нанес удары по военно-морской базе США в Бахрейне и кораблю, продемонстрировав возможности своих баллистических ракет. Силами Тегерана также был перекрыт Ормузский пролив, а через него проходит 20% мировых поставок нефти. Если страны Персидского залива присоединятся к атакам, исламская республика уничтожит их нефтяную инфраструктуру за несколько часов, что скажется на экономике региона и мировым ценам на нефть.

Военная операция США и Израиля против Ирана «Эпическая ярость» началась 28 февраля. Помимо Али Хаменеи были убиты командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур, начальник генерального штаба армии Абдула Рахим Мусави и секретарь Совета обороны Али Шамхани. КСИР наносит ответные удары по территории Израиля и американским военным базам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на переговоры по Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
