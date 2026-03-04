Мирошник оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на переговоры по Украине

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

В организации переговоров и боевых дествиях в Иране задействованы одни и те же политики.

Как конфликт в Иране повлияет на переговоры по Украине

Фото: © РИА Новости/ Максим Блинов

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Мирошник: Конфликт США и Израиля с Ираном может тормозить переговоры по Украине

Темпы переговоров по украинскому конфликту могут снизиться из-за ситуации между США, Израилем и Ираном. Такое мнение в интервью журналистам «Известий» высказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Он подчеркнул, что в урегулировании участвуют те же люди, что принимают решение о нанесении очередного удара по исламской республике.

«Риски главным образом касаются функционала Соединенных Штатов: насколько они будут втянуты в развитие конфликта на этой территории. Потому что одни и те же люди участвуют в организации переговорного процесса. Разразившийся конфликт на Ближнем Востоке создает негативный фон для мирной договоренности», — заявил Мирошник.

Военная операция США и Израиля против Ирана под названием «Эпическая ярость» началась 28 февраля. В Тегеране и других городах республики много разрушения, сотни погибших. В Минабе бомба попала в школу для девочек, по последним данным, погибли 148 детей, но это число может вырасти, так как разбор завалов продолжается.

В результате атаки убиты верховный лидер страны Али Хаменеи и несколько членов его семьи, включая дочь, жену и годовалую внучку, командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур, начальник генерального штаба армии Абдула Рахим Мусави и секретарь Совета обороны Али Шамхани. КСИР наносит ответные удары по территории Израиля и американским военным базам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Американская сторона оправдала свои действия ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Ирана. До начала конфликта велись переговоры об отказе республики от ядерной программы, но поиск консенсуса был прерван столкновением. Ранее, писал 5-tv.ru, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не нашли в исламской республике ядерного оружия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Мирошник оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на переговоры по Украине

