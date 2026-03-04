«Нашли тела»: жительница мест, где пропали Усольцевы, шокировала волонтеров

Жительница Красноярского края заявила об успешном окончании поисков Усольцевых

История исчезновения семьи Усольцевых — Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины — уже несколько месяцев остается одной из самых обсуждаемых. С момента их пропажи в районе Кутурчинского Белогорья прошло почти полгода, и за это время тысячи людей по всей стране следили за новостями и надеялись на благополучный исход.

Появлялось множество версий произошедшего. Одни предполагали, что семья могла попасть под программу защиты свидетелей. Другие говорили о возможном бегстве из-за долгов. Появлялись и более экзотические предположения — например, что Сергей Усольцев якобы мог быть связан со спецслужбами, а потому исчезновение — часть какой-то секретной операции.

Версии и загадки

Поводом для подобных домыслов становились различные детали. Так, сообщалось, что в день исчезновения семьи в Кутурчине приземлялся вертолет, принадлежащий одному из красноярских золотодобытчиков. Некоторые предполагали, что Усольцевы могли улететь именно на нем.

В пользу подобных предположений приводили и свидетельства очевидцев. По их словам, Ирина Усольцева в тот день была одета в шорты, что некоторые считали косвенным признаком того, что семья могла отправиться в поездку.

Особенно людей волновала судьба маленькой Арины. Мысль о том, что с ребенком могло произойти что-то плохое, не давала покоя многим, кто следил за поисками.

«Усольцевых нашли»

Недавно в одном из интернет-чатов, где участники уже несколько месяцев обсуждают судьбу пропавшей семьи, появилось сообщение, которое вызвало бурную реакцию. Одна из местных жительниц заявила, что, по ее информации, Усольцевых якобы нашли.

По словам женщины, подробности могут стать известны в ближайшее время. Она также утверждала, что те, кто распространял негативную или неподтвержденную информацию о семье, могут столкнуться с последствиями.

Предположения о находке

Женщина утверждала, что знакома с деталями расследования и что тела пропавших, предположительно, могли обнаружить в одном из шурфов. Участники чата сначала отнеслись к этим словам с недоверием, однако затем начали обсуждать возможные обстоятельства обнаружения.

Некоторые предположили, что на след могли выйти благодаря фотоловушке, которая могла зафиксировать дикого зверя, пришедшего на место предполагаемой находки. С наступлением весны активность животных в тайге увеличивается, что могло привести к обнаружению возможных следов.

Пока нет официального подтверждения

При этом никаких официальных заявлений о судьбе семьи Усольцевых на данный момент не поступало. Сообщается лишь, что в конце февраля одна из поисковых групп выезжала в район предполагаемого нахождения пропавших, однако результаты этих работ не озвучивались.

Не исключается и версия, что следственные органы ожидают результатов генетической экспертизы, если действительно были обнаружены какие-либо останки.

Надежда остается

В то же время многие допускают, что информация может оказаться ложной или чьей-то неудачной шуткой. В сообщении местной жительницы не уточнялось, в каком состоянии якобы нашли членов семьи.

Тем временем расследование обстоятельств исчезновения Сергея, Ирины и Арины Усольцевых продолжается.

