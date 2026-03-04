Израиль нанес удары по оружейному складу и командному центру «Хезболлы»

Перед атакой были предприняты меры по минимизации риска для гражданского населения.
Фото: www.globallookpress.com/Mamoun Wazwaz
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Израиль атаковал объекты в Ливане.
Израильские военные совершили атаку на подземный склад оружия и командный центр ливанской организации «Хезболла» в Бейруте. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«За прошедшие сутки армия провела серию ударов по инфраструктуре «Хезболлы» в Бейруте. Цели включали подземный склад оружия и дополнительные командные центры», - говорится в сообщении.
Тель-Авив продолжает наносить удары по инфраструктуре шиитского движения в ходе начавшейся наступательной операции. 3 марта ВВС Израиля уничтожили оружейные склады, а также спутниковые аппараты, использовавшиеся для нападений на север еврейского государства.
Кроме того, в ЦАХАЛ объявили о ликвидации главы парламентской фракции «Хезболлы» Мухаммеда Раада и представителя подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Кудс» Реза Хазаи, отвечавший за помощь движению.
Конфликт на Ближнем Востоке
Операция в Ливане проходит на фоне конфликта на Ближнем Востоке, который разгорелся 28 февраля после авиаударов США и Израиля по иранской территории. Ответом Тегерана стало начало операции «Правдивое обещание» с ракетными атаками на Израиль и американские военные базы на Ближнем Востоке.
События привели к закрытию воздушного пространства в ряде стран региона, что вызвало отмену авиарейсов и проблемы с возвращением путешественников. Кроме того, из-за ударов свою работу приостановил один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Saudi Aramco.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 4 мар
- Захарова назвала ближневосточный кризис беспрецедентной трагедией
- 4 мар
- «Это нас убьет»: кризис в ЕС обострился из-за войны на Ближнем Востоке
- 4 мар
- ЦАХАЛ продвигается на юг Ливана: десятки тысяч человек пытаются спастись от ударов
- 4 мар
- Emirates приостановила рейсы в Дубай из-за ситуации в регионе
- 4 мар
- Новые параметры войны: к слежке за верховным лидером Ирана привлекали ИИ
- 4 мар
- ВВС Израиля нанесли удар по командным центрам в Тегеране
- 4 мар
- Борт МЧС с покинувшими Иран россиянами прилетел в Жуковский
- 4 мар
- Иран выпустил по позициям США и Израиля более 40 ракет
- 4 мар
- КСИР попытался атаковать военный флот США в Саудовской Аравии
- 4 мар
- Еще не нанесли решающий удар: ответные действия Ирана вскрыли слабые места в стратегии США и Израиля
Читайте также
93%
Нашли ошибку?