Израиль нанес удары по оружейному складу и командному центру «Хезболлы»

Перед атакой были предприняты меры по минимизации риска для гражданского населения.

Израиль против Хезболлы — новости

Фото: www.globallookpress.com/Mamoun Wazwaz

Тема:
Война Израиля и Ирана

Израиль атаковал объекты в Ливане.

Израильские военные совершили атаку на подземный склад оружия и командный центр ливанской организации «Хезболла» в Бейруте. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«За прошедшие сутки армия провела серию ударов по инфраструктуре «Хезболлы» в Бейруте. Цели включали подземный склад оружия и дополнительные командные центры», - говорится в сообщении.

Тель-Авив продолжает наносить удары по инфраструктуре шиитского движения в ходе начавшейся наступательной операции. 3 марта ВВС Израиля уничтожили оружейные склады, а также спутниковые аппараты, использовавшиеся для нападений на север еврейского государства.

Кроме того, в ЦАХАЛ объявили о ликвидации главы парламентской фракции «Хезболлы» Мухаммеда Раада и представителя подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Кудс» Реза Хазаи, отвечавший за помощь движению.

Конфликт на Ближнем Востоке

Операция в Ливане проходит на фоне конфликта на Ближнем Востоке, который разгорелся 28 февраля после авиаударов США и Израиля по иранской территории. Ответом Тегерана стало начало операции «Правдивое обещание» с ракетными атаками на Израиль и американские военные базы на Ближнем Востоке.

События привели к закрытию воздушного пространства в ряде стран региона, что вызвало отмену авиарейсов и проблемы с возвращением путешественников. Кроме того, из-за ударов свою работу приостановил один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Saudi Aramco.

