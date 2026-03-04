Новые ракетные удары и отказ от переговоров: что происходит на Ближнем Востоке

Айшат Татаева
Айшат Татаева

КСИР объявил о проведении 17-го этапа операции против США и Израиля.

Фото, видео: Reuters/Claudia Greco; Telegram/N12 צ'אט הכתבים/ N12chat; 5-tv.ru

Тема:
Война Израиля и Ирана

КСИР объявил о проведении 17-го этапа операции против США и Израиля

На пятый день эскалации на Ближнем Востоке противостояние между Ираном, Израилем и США продолжает набирать обороты, усиливая международную напряженность.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении 17-го этапа операции против США и Израиля. По заявлениям иранской стороны, по американским и израильским целям было выпущено более 40 ракет. В ответ израильские военные сообщили о перехватах воздушных целей: истребитель F-35 ВВС Израиля сбил учебно-боевой самолет Як-130 над Тегераном.

Обломки одной из ракет упали в Иерусалимском округе. Агентство Reuters опубликовало кадры работы систем противовоздушной обороны над Иерусалимом во время объявленной воздушной тревоги. По данным израильской стороны, часть целей была перехвачена, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

На политическом уровне Тегеран демонстрирует дальнейшее ужесточение риторики. Советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер заявил, что республика не доверяет США и не намерена возобновлять переговоры с Вашингтоном, подчеркнув, что нынешние события исключают дипломатический диалог в прежнем формате.

На фоне продолжающихся ударов Россия приступила к эвакуации своих граждан. По информации посольства РФ в Иране, из страны вывезены 117 человек, в том числе 45 детей.

Ситуация остается крайне напряженной. Стороны продолжают обмен ударами, а международное сообщество призывает к немедленной деэскалации, опасаясь дальнейшего расширения конфликта в регионе, включая возможное вовлечение других стран, в том числе ОАЭ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

