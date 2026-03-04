Независимая миссия ООН признала удары США и Израиля по Ирану незаконными

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 71 0

Члены миссии заявили, что международные правила не должны меняться в зависимости от того, какая страна их применяет.

Законны ли удары США и Израиля по Ирану — ответ миссии ООН

Фото: Nancy Kaszerman/ТАСС

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Независимая миссия ООН по установлению фактов признала, что военные действия США и Израиля против Ирана нарушают устав организации. Об этом сообщается в официальном документе ООН.

«Независимая миссия по установлению фактов по Исламской Республике Иран решительно осуждает удары Израиля и Соединенных Штатов Америки по Ирану. Эти атаки, за которыми последовали ответные удары Ирана в регионе, противоречат Уставу ООН, который запрещает применение силы в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государства», — указывается в документе.

Члены миссии заявили, что международные правила не должны меняться в зависимости от того, какая страна их применяет.

Новость дополняется.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
