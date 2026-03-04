Независимая миссия ООН признала удары США и Израиля по Ирану незаконными
Члены миссии заявили, что международные правила не должны меняться в зависимости от того, какая страна их применяет.
Фото: Nancy Kaszerman/ТАСС
Независимая миссия ООН по установлению фактов признала, что военные действия США и Израиля против Ирана нарушают устав организации. Об этом сообщается в официальном документе ООН.
«Независимая миссия по установлению фактов по Исламской Республике Иран решительно осуждает удары Израиля и Соединенных Штатов Америки по Ирану. Эти атаки, за которыми последовали ответные удары Ирана в регионе, противоречат Уставу ООН, который запрещает применение силы в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государства», — указывается в документе.
Новость дополняется.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
