Хегсет: Иран никогда не планировал заключать ядерную сделку с США
Соглашение подразумевало, что Тегеран не сможет получить ядерную бомбу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Иран изначально не планировал заключать ядерную сделку с США. Об этом заявил на пресс-конференции министр войны Пит Хегсет.
«Свидетельства, которые были перед нами после 12-дневной войны, говорили о том, что Иран на самом деле не собирался обсуждать ядерную сделку, которая действительно подразумевала бы, что у них не будет перспектив получить ядерную бомбу», — сказал он.
Новость дополняется.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 4 мар
- В Иране отложили церемонию прощания с Али Хаменеи
- 4 мар
- Американский сенатор перепутал Иран и Израиль, говоря о ядерном оружии
- 4 мар
- «Иран не продержится дольше нас»: Хегсет опроверг слухи о слабости США
- 4 мар
- Хегсет назвал сроки окончания операции США против Ирана
- 4 мар
- Хегсет: США применяют вооружения с ИИ в операции против Ирана
- 4 мар
- При ударе США по иранскому кораблю у Шри-Ланки погибли 80 человек
- 4 мар
- Независимая миссия ООН признала удары США и Израиля по Ирану незаконными
- 4 мар
- Хегсет: бессмысленный инцидент в Турции спровоцирует применение пятой статьи НАТО
- 4 мар
- Хегсет: США будут сами диктовать условия войны с Ираном на каждом этапе
- 4 мар
- Хегсет: США одерживают победу в операции «Эпическая ярость» против Ирана
Читайте также
93%
Нашли ошибку?